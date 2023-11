De retour de blessure, l’attaquant international algérien d’Al Sadd Baghdad Bounedjah retrouve doucement mais sûrement sa forme optimale. Après avoir inscrit trois buts en Ligue des Champions asiatique, il y a une semaine, le buteur attitré de la formation d’Al Sadd FC a frappé, ce jeudi, en Championnat face à Al Markhiya. Bounedjah a réussi à rendre la mission de ses camarades plus simple dans cette rencontre en marquant rapidement le premier but de son équipe. Baghdad venait aussi d’inscrire son premier but en Qatar Stars League. Madjid Bougherra qui avait offert à sa nouvelle formation son premier succès, a donc chuté lourdement dans ce match face à Bounedjah et ses équipiers sur le score net et sans bavure de cinq buts à zéro.