La formation d'Al Sadd doit une fière chandelle à son attaquant international algérien Baghdad Bounedjah, auteur de l'unique but de son équipe ce lundi en quart de finale de la Coupe de l'émir du Qatar face à Al Wakra de Mohamed Benyetou. Titulaire, Bounedjah s'est montré clinique sur cette première opportunité qu'il a eu en première mi-temps. À la réception d'un joli centre de son camarade Gonzalo Plata, le buteur historique de la formation d'Al Sadd ne s'est pas fait prier pour marquer ce précieux but.

Benyetou lui aussi titulaire dans ce match, n'a pas eu la réussite habituelle et a laissé passer quelques bonnes occasions de scorer. Ainsi, Baghdad Bounedjah affrontera en demi-finale la redoutable équipe d'Al Duhail, dans un match pour une place en finale qui promet beaucoup.