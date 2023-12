L'attaquant international algérien d'Al Sadd (Qatar), Baghdad Bounedjah, a rejoint, hier, le reste de ses camarades au Centre technique des Équipes nationales de Sidi Moussa pour commencer cette première partie du travail de préparation programmé par Djamel Belmadi en prévision de la prochaine coupe d'Afrique des nations, prévue du 13 janvier au 11février 2024 en Côte d'Ivoire.

Toujours aussi fier et heureux de retrouver le groupe des Verts Baghdad qui est arrivé en début d'après-midi en provenance de Doha, a bien voulu s'arrêter pour livrer ses premières impressions aux journalistes venus couvrir l'arrivée des Verts pour ce premier rassemblement de 5 jours avant de se rendre à Lomé le 1er janvier pour le stage pré- compétitif d'avant- CAN 2024.

D'emblée, le baroudeur de l'Équipe nationale, s'est dit honoré de figurer dans la liste du sélectionneur national Djamel Belmadi pour défendre les couleurs de l'Algérie lors de la prochaine coupe d'Afrique des nations. Interrogé aussi au sujet de la préparation qui se profile en prévision de ce rendez-vous continental, Bounedjah, très positif, ne manque pas d'ambitions dans ses réponses: «Je crois que nous sommes à temps, en matière de préparation.

On aura toute la latitude de bien préparer cette coupe d'Afrique contrairement à celle que nous avons jouée au Cameroun, où nous étions vraiment à court sur tous les plans. Maintenant, on est animé d'une grande volonté à réussir notre CAN pour donner du plaisir et du bonheur au peuple algérien».

Concernant les objectifs tracés pour cette prochaine coupe d'Afrique des nations qu se déroulera en Côte d'Ivoire dans des conditions difficiles, le 6e meilleur buteur de l'histoire de l'Équipe nationale, Baghdad Bounedjah, relativise et promet que ses camarades et lui vont tout donner pour tenter au moins de figurer dans le dernier carré de cette compétition, très relevée avec la présence, cette année, des meilleures nations africaines. «Nous n'avons qu'une seule envie, travailler dur et préparer comme il se doit cette coupe d'Afrique.

On est en train, certes, de rebâtir une équipe, mais on fera tout pour réaliser notre objectif, à savoir honorer l'Algérie. On a une grande confiance en nous, et on ira en Côte d'Ivoire avec beaucoup de détermination.

On veut d'abord bien débuter et rentrer dans l'environnement de cette compétition, ensuite on va gérer selon les matchs qui arrivent.» Invité à commenter le retour de son complice et l'un des enfants de sa région, Oran, Youcef Belaïli, le buteur historique d'Al Sadd n'a pas tari d'éloges sur son ami Belaïli. Baghdad Bounedjah, salue la décision du coach Belmadi et affirme qu'elle ne peut qu'être bénéfique pour la sélection nationale «Hamdoulillah, franchement, Youcef mérite amplement ce retour en Équipe nationale. Comme je l'avais déjà dit, l'Équipe nationale avait besoin de Belaïli, et il faut dire aussi que Youcef avait besoin de la sélection algérienne.

Inch'Allah, il sera à la hauteur des espérances placées en lui.

Maintenant, il faut bien travailler et penser à réaliser une grande CAN, pour honorer les couleurs de l'Algérie dans ce tournoi.»