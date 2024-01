C’est officiel, l’information vient d’être communiquée par la direction du club phare de l’ouest du pays, le MC Oran. L’ex-coach de la JS Kabylie, Youcef Bouzidi, succédera, désormais, à l’ancien coach du MC Oran, le démissionnaire Madoui Kheireddine. Sans plus de détails ni encore moins d’informations sur les conditions du recrutement de Youcef Bouzidi, ainsi que les objectifs tracés par le MC Oran et le nouvel entraîneur, la direction du club des Hamraoua a expliqué que «le nouvel entraîneur prendra les commandes à partir de ce vendredi, lors de la rencontre devant opposer le MC Oran à son homologue du Mouloudia Club El Bayadh».

Une tâche draconienne l’attend

En décidant de cette nomination, la direction du club coupe net l’herbe sous les pieds de ces «intrus» et «indus » supporters qui ont, depuis la démission de Madoui, occupé les devants de la scène footballistique qui, en croyant aux jeux sournois des coulisses, redoublent de «coups » et jonchent le terrain de peaux de bananes en vue de faire valoir leur notoriété en chauffant la foule à blanc dans le cadre d’une pression, tout aussi sournoise, qu’ils comptent exercer sur la direction et notamment le recrutement du nouvel entraîneur de leur choix.

Cette décision met en échec ces tentatives menées par ces « baragouineurs » résistants à la nouvelle politique adoptée dans le cadre d’une nouvelle gestion des affaires du club, et ne voulant pas non plus faire les adieux aux jeux sordides des coulisses. Kheireddine, étant donc démissionnaire en raison des mauvais résultats qu’il a concrétisés, ce dernier n’a, jusqu’ici, aucunement jugé utile de s’exprimer, ne serait-ce que pour expliquer de vive voix les raisons de son renoncement et justifier les objectifs pour lesquels il a échoué en prenant en compte les commandes de la barre technique du club d’El Hamri, le MC Oran. Lui succédant, Youcef Bouzidi est appelé à assumer une tâche draconienne et de surcroît dans de très difficiles conditions, le MC Oran étant aux ras des pâquerettes et de surcroît en zone rouge, à la 15e place du classement général. Nombreuses sont les questions qui sont en droit d’être posées : est- ce que le coach saura reconstituer l’équipe ? Celle-ci souffre de plusieurs manquements, aussi bien au niveau défensif, qu’au niveau de milieu de terrain, alors que le compartiment défensif est totalement stérile, manquant d’initiatives et de cohésion, voire absent ? Est-ce que le coach, portant le surnom d’homme des situations, saura conduire le MC Oran vers le bon cap et le sauver de la chute libre, comme il l’a fait auparavant avec la JS Kabylie ? Le mot impossible n’est pas du dictionnaire du nouvel entraîneur qui a eu à gérer, auparavant, des situations délicates, notamment à l’US Biskra où Bouzidi a réussi à redresser la barre avant qu’il ne prenne les commandes de la barre technique du club de la capitale des Genêts, la JS Kabylie, alors que ce dernier traversait les pires moments de son histoire. Bouzidi est de cette grappe des cadres s’opposant au fait accompli et au fatalisme. Il joue toutes ses cartes, abattant tous les atouts dont il dispose. Or, tout le contraire risque de se produire dans le cas du MC Oran, ce dernier manque cruellement de plusieurs atouts.

Refaire surface au plus vite

De prime abord, le groupe, qui a lancé tardivement les préparatifs de l’actuel championnat, a été composé tardivement et de surcroît dans un contexte marqué par d’importants chambardements ayant touché le club passé de la gestion de l’ancienne SSPA à l’entreprise nationale spécialisée dans les transports des hydrocarbures. Cette période de transition est d’autant plus sévère qu’elle n’a, à plus d’un titre, aucunement avantagé le club dans son cours, son ascension étant renvoyée aux calendes grecques, le MC Oran continue à faire chute libre. La dernière en date remonte à la journée d’avant-hier, lorsqu’il a fléchi en affrontant les poulains de Soustara, l’USM Alger. Les Hamraoua, qui n’ont pas résisté aux assauts, ont fini par succomber aux deux buts qu’ils ont encaissés et rentrer bredouilles.