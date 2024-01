«Nous devons effectuer un recrutement de qualité au mercato.» Telle est la déclaration phare du nouvel entraîneur du MC Oran, Youcef Bouzidi, à l'issue de sa première rencontre qu'il a réussie en guidant le MC Oran à l'extérieur, très précisément à El Bayadh, en affrontant le MC El Bayadh, à l'occasion de la 14e journée du Championnat national. En prenant en compte ses déclarations, le coach Bouzidi est d'autant plus aux faits du «cas exceptionnel» et «sa situation particulière» qu'il a bel et bien fait de faire valoir le sort de la citadelle d'El Hamri, en la sauvant d'abord. Sinon, comment interpréter le fait qu'il tienne un tel propos en expliquant l'objectif principal qu'il vise.

Il est vrai que Bouzidi n'est ni sibyllin ni doucereux dans ses déclarations. Il s'exprime tout haut résumant le fond de sa pensée, ne ménageant aucun effort pour étaler sans ambages ses vérités. Droit dans son parler, il ne dissimule aucunement ses visées lorsqu'il s'agit de sauver ce qui reste des meubles, tout comme dans le cas du club des Rouge et Blanc pour lequel il est appelé à faire valoir ses «repères, ses compétences et son avenir» en lui épargnant, de prime abord, des situations susceptibles d'être fâcheuses. Pour le coach, l'objectif principal est de sauver le club de la noyade, durant la deuxième moitié de cette compétition, prenant en compte, et sans le dire explicitement, que le MC Oran a raté la première moitié de cette épreuve. «La seconde phase du championnat ne sera pas de tout repos, notamment dans notre situation», a-t-il fait savoir à l'issue de la rencontre. En s'exprimant de telle sorte, le coach Bouzidi ne laisse aucune marge de manoeuvre à ses éventuels détracteurs, quoi qu'il ne se fasse jamais d'ennemis là où il passe. Bien au contraire, il a, à plus d'un titre, gravé sa notoriété en ayant sauvé plusieurs clubs de la chute libre, tout comme dans le cas de la JS Kabylie qu'il a eu à guider alors que ce club était au plus bas niveau avant qu'il ne s'affaire à redonner le sourire à ses supporters en le sauvant de la pire situation le guettant. Grosso modo, telles sont les déclarations du coach qui n'a pas non plus précisé que le résultat arraché en dehors de ses bases constitue «une belle victoire».

Le MC Oran revient de très loin

Soulignant que ce même résultat est «bon pour le moral», il a tenu à féliciter les joueurs et remercié tout le staff technique et les dirigeants pour les efforts fournis», expliquant que cette consécration est bonne pour la suite du parcours. Première sortie réussie pour le coach Youcef Bouzidi. Ayant à peine pris les commandes de la barre technique voilà que le MC Oran revient de très loin, avec un résultat satisfaisant en s'imposant à l'extérieur; dans le stade du MC El Bayadh à l'occasion de la 14e journée du Championnat national. Cette rencontre a, pour ainsi dire, souri aux protégés de Bouzidi qui n'ont pas raté l'occasion de s'imposer en inscrivant, à la 62', le seul et unique but par l'entremise de Ibouzidene signant ainsi la victoire du club phare de l'Oranais, son retour sur la scène footbalistique national, tout en s'adjugeant par-là même les 3 points chers de la rencontre.

Les poulains de Belaïd ont été «menaçants» dès la 10' lorsque Boukrit a dévié un centre de Belaribi. À la 32', Hitala rate un tir qu'il a parfaitement cadré. Trois minutes plus tard, soit à la 35', Hitala rate lui aussi un joli coup de tête lui ayant été servi sur un plateau en or par Belaribi que Boukrit a contré.

Première victoire à l'extérieur

À la 54', Belaribi a réussi à défoncer la défense hamraouie et finira par été violemment accroché à la surface de réparation, l'arbitre annonce la douloureuse, un penalty exécuté et raté par Beriah, ce dernier n'ayant pas bien ajusté son tir qui a fini sur la transversale. Il aura fallu la 62' pour que le joueur du MC Oran, Guenina, surgisse du flanc droit et serve son coéquipier Motrani, ce dernier se saisit de cette belle occasion et marque le seul et unique but, signant par- là même et bizarrement la victoire des Hamraoua en dehors de leurs bases.