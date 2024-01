Sans appel est le constat global qui a été établi par le nouvel entraîneur du MC Oran, Youcef Bouzidi. Moins d'une semaine après avoir pris en main les commandes de la barre technique, ce dernier semble avoir cerné toute la problématique et la situation qui s'est quelque peu corsée. En revanche, il est plus qu'optimiste et décidé d'aller de l'avant en menant loin le team qu'il guide dans des conditions et dans une conjoncture jugées difficiles. Pour lui, il suffit d'un petit déclic pour que le tour soit finalement joué et que la machine soit remise sur de bons rails. En s'imposant à El Bayadh face à l'équipe de cette ville, le coach n'a certes pas jugé utile de trop s'étaler sur les capacités de ses joueurs hormis de faire valoir le volet mental de ses poulains. Il dira en ce sens que «les athlètes sont dans le besoin d'un apport psychologique». «Il s'agit d'une recommandation tactique», a expliqué Bouzidi, soulignant que «j'ai mis l'accent sur le volet mental». Pourquoi donc tenir de tels propos dans un contexte particulier que traversent le club et de surcroît les joueurs? Ne laissant rien au hasard dans ses constatations qu'il a analysées en prenant en main les destinées de l'équipe, Bouzidi estime que le rendement des joueurs est tributaire du moral de ses poulains. Il le dira d'ailleurs en indiquant que ««j'ai constaté une déficience en ce sens», a-t-il expliqué, ajoutant: «Il y a un manque total de confiance chez les joueurs.» Appelé à apporter des correctifs s'imposant, Bouzidi est arrivé à Oran armé d'une bonne dose d'optimisme à tel point qu'il est d'ailleurs très aux faits de la situation, tout en prenant en compte la mission qui l'attend. Il a, dans ce sens, indiqué que «je suis venu tout en étant conscient de cette mission délicate et que le MC Oran a peiné à se débarrasser de ces contre-performances». En tenant ces petites déclarations, le nouvel entraîneur ne jette aucunement l'opprobre sur ses joueurs ni ne verse dans le nihilisme ou encore dans leur avilissement sous prétexte des mauvais résultats. Il ne joue pas non plus les moralisateurs hormis de faire valoir les compétences et les capacités de ses athlètes. Il a, d'ailleurs, estimé que «l'ossature du MC Oran est en mesure de se redynamiser de plus belle». «Je me suis rendu compte d'un fait très important: l'équipe n'est pas mal», autrement dit, les joueurs sont plutôt de bonne qualité. Et d'ajouter «l'équipe a les moyens lui permettant de réaliser des succès contre des adversaires l'ayant vaincue cette saison même». Selon Bouzidi, le MC Oran saura se ressaisir. «Vous allez vous en apercevoir dès la semaine prochaine», s'est-il engagé invitant les supporters à se rendre en masse dans le stade. «Je vous promets des surprises», a-t-il fini par annoncer.