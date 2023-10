Ce qui devait arriver, arriva! Face à la pression des supporters, les dirigeants de la JSK ont cédé. Bouzidi, qui avait été acclamé comme le sauveur, il y a quelques mois, a été démis de ses fonctions d'entraîneur du club, mettant fin à une période tumultueuse pour l'équipe. La décision a été prise suite à une réunion dirigée par Achour Cheloul, président du conseil d'administration de la SSPA/JSK, en présence du directeur sportif, du manager général et de l'entraîneur sortant. À l'issue de cette réunion, un communiqué officiel a été publié par le club, annonçant la résiliation à l'amiable du contrat de Bouzidi avec la JSK à compter du 1er octobre 2023. L'intérim sera assuré par l'entraîneur adjoint, Mohamed Lacet, épaulé par Aït Tahar. Ils seront chargés de superviser les entraînements et la préparation de l'équipe en attendant la nomination d'un nouveau coach. Plusieurs noms circulent déjà dans les discussions, notamment Christian Gourcuf et l'ancien entraîneur des Canaris, Denis Lavagne. Des candidats locaux sont également envisagés, mais il semblerait que l'option d'un entraîneur étranger soit privilégiée. Cette décision intervient après une période de turbulences pour la JSK, marquée par des résultats en dents de scie et une pression croissante de la part des supporters. La recherche d'un nouvel entraîneur sera cruciale pour l'équipe, qui espère retrouver sa stabilité et renouer avec le succès. Les prochains jours seront déterminants pour l'avenir de la JSK, et les supporters attendent avec impatience l'annonce du nouveau coach qui devra relever ce défi. En attendant, le club kabyle est de nouveau plongé dans une période d'incertitude et de crise.