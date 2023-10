Les Canaris ont concédé leur première défaite, ce vendredi, à Khenchela devant le club local qui a montré plus de cohésion et de cohérence dans son jeu. Les joueurs de l'USM Khenchela ont en effet été plus percutants surtout dans leurs offensives qui ont, par deux fois, déstabilisé la défense kabyle. Une défense qui a permis à l'adversaire d'avoir deux penalties conclus, les deux, par deux buts dans les cages du keeper de la JSK qui remplaçait pourtant bien le portier principal Idir Hadid. L'attaque des Canaris aura tout de même réduit la différence grâce à un joli but inscrit par le jeune Aït Athmane. La rencontre se terminera sur le score logique de deux buts à un, marquant ainsi la première défaite de la JSK dans la course au titre de Championnat national de ligue 1 Mobilis dans sa troisième journée.

En fait, durant toute la rencontre, il était visible que coach Bouzidi n'a pas encore ficelé son équipe type. Dans cette troisième rencontre du championnat, il était encore en train de tourner le groupe pour, vraisemblablement, donner la chance à tous les joueurs de montrer leurs capacités. Le recrutement massif de l'inter-saison a mis l'entraîneur dans la contraignante situation de faire tourner le groupe pour voir tous les joueurs à l'oeuvre avant de mettre, une bonne fois pour toutes, son groupe en marche. Mais, cette optique a des inconvénients majeurs. D'abord, cette méthode déstabilise les joueurs cadres qui se retrouvent à devoir gagner leur place bien qu'ils aient donné la preuve la saison passée. Le second inconvénient consiste à mettre l'équipe devant l'impossibilité de suivre un schéma tactique mis en place par l'entraîneur. Ce qui a d'ailleurs amené, en grande partie, la défaite de ce vendredi face à l'USM Khenchela. À présent, Bouzidi est certain de la nécessité urgente de mettre en place son groupe type. Il y a risque de retomber dans le cycle des résultats en dents de scie qui remettront la JSK dans les classements inconfortables et devoir par la suite travailler à s'en sortir au lieu de consolider son rôle de premier plan. Le groupe existe déjà avec les trois compartiments dont les joueurs pivots sont présents à l'instar de Boualia, Boukhanchouche, Mouaki avec des nouvelles pépites comme Aït Athmane très efficace en attaque. Lors des prochaines rencontres, Bouzidi n'aura pas le temps de faire tourner son effectif. Le temps presse et les choses risquent d'évoluer négativement si les résultats ne viennent pas. De leur côté, la direction et les supporters ne devraient pas mettre les joueurs et le coach sous pression. L'équipe est juste moyenne et surtout en pleine phase de formation. ce qui nécessite du temps avant de pouvoir voir les résultats. La JSK, dans sa version actuelle, ne peut pas assumer les objectifs assignés et les maintenir coûte que coûte ne fait que mettre la pression sur les joueurs et Bouzidi. Le groupe est plein de talentueux joueurs mais le coach devra hélas trancher dans le vif afin de donner de l'efficacité à l'équipe. Pour ce faire, un groupe homogène tournant avec des cadres dans tous les compartiments est incontestablement nécessaire. Le reste viendra de lui-même.