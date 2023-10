Son retour est de plus en plus proche Il est en grande forme, le milieu offensif algérien Yacine Brahimi ne rate pratiquement aucune sortie avec son club pour briller et tenter de forcer son retour en Équipe nationale. Éloigné depuis plusieurs mois du groupe des Verts, en raison d'un prétendu différend avec le coach Djamel Belmadi, le joueur d'Al-Gharafa affole les statistiques. Du coup, son retour en Équipe nationale est de plus en plus souhaité. Il est même devenu presque une revendication populaire. En effet, sous le charme de son talent et de ses exploits réalisés au Qatar, plusieurs parmi les fans des Verts interpellent Belmadi à revoir sa copie au sujet de l'ancien joueur du FC Porto.

Ses statistiques sont hallucinantes

Ce samedi, l'Algérien d'Al-Gharafa FC, Yacine Brahimi a de nouveau frappé fort en inscrivant un doublé salvateur pour son équipe. Menée 2 buts à zéro dans ce match livré contre Al Rayann, l'équipe d'Al- Gharafa est parvenue à remonter le score avant de le remporter avec 4 buts à 3. Une grosse performance rendue possible grâce à son international algérien Brahimi, auteur, notamment de la passe décisive du quatrième but de la victoire, marquée par son compatriote Farid Boulaya.

Il fait mieux que Belaïli et Benrahma réunis

D'aucuns parmi les observateurs et autres spécialistes de l'Équipe nationale, sont aussi unanimes à reconnaître son mérite de prétendre de nouveau à une place au moins comme doublure sur le côté gauche de l'Équipe nationale, où la concurrence demeure entièrement ouverte. Avec le niveau très aléatoire en sélection montré par l'attaquant de West Ham United, Saïd Benrahma et la situation actuelle de Youcef Belaïli, à la recherche de sa forme optimale cette année avec le Mouloudia d'Alger, malgré les 4 buts inscrits et les 4 passes décisives délivrées jusqu'ici, le retour du joueur d'Al-Gharafa en sélection dans la liste élargie est donc quasiment acté. À vrai dire on voit mal comment Belmadi pourrait se passer d'un joueur aussi performant.

C'est l'attaquant le plus prolifique du moment

Depuis le début de cette saison, l'ancien joueur de Porto et Granada Yacine Brahimi, est sur une courbe ascendante. Régulier dans ses performances, Brahimi est à présent le meilleur buteur de la Qatar Stars League, avec 11 réalisations. Brahimi qui n'a pas caché son désir de revenir en Équipe nationale, a aussi délivré 6 passes décisives, pour devenir ainsi le meilleur passeur de ce championnat. Tout cela est réalisé en 7 matchs de championnat uniquement. Ce qui fait de lui l'attaquant le plus prolifique des joueurs professionnels algériens évoluant à l'étranger.

Son geste pour la Palestine fait le buzz

Derrière la victoire d'Al-Gharafa avant-hier avec, notamment son doublé et sa passe décisive sur le quatrième but victorieux de son équipe, Yacine Brahimi était aux anges après cette remontada réussie contre son ancien club Al Rayyan.

À l'instar de plusieurs personnalités sportives et footballeurs en particulier, solidaires avec les victimes des bombardements d'une rare sauvagerie, exécutés par les sionistes contre la population civile à Ghaza, Yacine a été l'auteur d'un geste de classe.

En effet, Brahimi qui a inscrit le troisième but de son équipe, a célébré cette réalisation avec un drapeau palestinien à la main, qu'il avait récupéré des tribunes.

Une action qui a fait le tour des réseaux sociaux à travers les plus grandes pages arabes et musulmanes dans le monde.