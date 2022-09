Championnat d'Afrique du Nord de karaté

46 médailles pour l'Algérie

La sélection algérienne de karaté, participant au championnat d'Afrique du Nord (kata et kumité) à Tunis, a récolté 46 médailles dont 14 or, après deux jours de compétition dans les catégories cadets, juniors et séniors/garçons et filles. Au cours de la 2e journée (samedi) de cette compétition qui s'achève ce dimanche, les karatékas algériens ont remporté 32 médailles (9 or, 6 argent, 17 bronze) contre 14 médailles (5 or, 2 argent, 7 bronze) décrochées lors de la première journée. La sélection algérienne est présente avec 78 athlètes dans ce rendez-vous sportif regroupant 323 concurrents d'Algérie, de Tunisie, d'Égypte, de Libye et de Mauritanie, et organisé sous l'égide de l'Union des Fédérations africaines de karaté. La compétition organisée à Tunis constitue une étape de préparation pour les pays d'Afrique du Nord, en prévision des prochaines échéances internationales dont le Championnat du monde des jeunes catégories prévu en Turquie.

Championnat d'Afrique de tennis (U14)

Badache sacrée pour la 3e fois de suite

L'Algérienne Maria Badache a conservé son titre de championne d'Afrique U14 de tennis, à l'issue de sa victoire en finale du rendez-vous continental à Lomé au Togo, devant la Tunisienne Tasnime Ismail par deux sets à zéro (2-0). Badache a remporté le premier set 6-2 et le second 6-4. C'est le troisième titre africain de suite pour l'Algérienne après ceux décrochés lors des précédentes éditions, tenues respectivement, en Tunisie (2021), alors qu'elle avait à peine 13 ans et en Égypte (2022). En double, l'Algérienne associée à la Nigériane Ohunene Yakubu a décroché la médaille d'argent (tableau double), après la défaite concédée samedi en finale devant les Tunisiennes Lamis Haous et Tasnime Ismail (2-1). Badache et Yakubu ont perdu le premier set 4-6, avant de s'adjuger le deuxième set 6-2. Au super tie-break, la paire algéro-nigériane a perdu 4-10. En terre togolaise, Badache a été encadrée par l'entraîneur Farid Ghouli.