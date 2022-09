OGC Nice

Un Delort acrobatique

Titulaire samedi lors du déplacement de son équipe face à Ajaccio, l'attaquant international algérien Andy Delort a inscrit un somptueux but face à l'équipe corse pour donner la victoire aux Aiglons sur la plus petite des marges. La première période s'est achevée sur un score nul et vierge entre les deux clubs mais en deuxième période, l'OGC Nice a fini par ouvrir le score par l'intermédiaire de son attaquant Andy Delort. L'international, qui pourrait retrouver la sélection en septembre, est à la retombée d'un ballon, tente un retourné acrobatique et trompe le gardien d'Ajaccio. L'ancien attaquant de Montpellier a ensuite refusé de célébrer son magnifique but puisqu'il avait déjà porté les maillots de l'équipe corse dans ses débuts de carrière.

Lugano

Amoura ne lâche pas

Buteur lors de la précédente journée du championnat suisse, l'attaquant international algérien Mohamed Amine Amoura a débuté sur le banc, hier, face à Young Boys avant de faire son entrée en jeu à l'heure de jeu. L'ancien attaquant de l'ES Sétif n'a pas réussi à remettre son club sur le bon chemin en dépit d'une très grosse occasion à la 72e minute de jeu. Le jeune joueur, virevoltant, fait alors un appel dans le dos du défenseur, reçoit une superbe longue passe, fait un joli contrôle de la poitrine pour se trouver tout seul face au gardien mais manque cruellement le cadre pour réduire la marque. Malgré l'occasion ratée, l'international algérien a délivré une bonne prestation après son entrée en essayant de se procurer quelques occasions et créer la différence par sa vitesse de pénétration. Score final 3-0 pour les locaux face à Lugano qui réalise un très mauvais début de championnat et compte seulement 9 points en 8 journées du championnat.