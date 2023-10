Tournoi international des échecs jeu classique

Sidi Bel Abbès théâtre de l'évènement

Les épreuves du tournoi international des échecs jeu classique «mémorial Fellah Mohamed Amine», ont débuté, jeudi à la salle omnisports de l'école régionale des sports à Sidi Bel Abbès. Cette manifestation sportive de trois jours, organisée par l'Association sportibe «Ajyal» de Sidi Bel Abbès des échecs, en collaboration avec la direction de la jeunesse et des sports de Sidi Bel Abbès et la Fédération algérienne des échecs, enregistre la participation de 126 échéphiles dames et messieurs, dont six joueurs étrangers, représentant la Palestine, la République arabe sahraouie démocratique, la Jordanie et la France. La direction de ce tournoi, homologué par la Fédération internationale des échecs (Fide), est assurée par l'arbitre international, Oukid Fayçal, assisté de quatre arbitres fédéraux. La manifestation sportive se déroule, selon le système suisse en neuf rondes, à la cadence de 40 minutes, plus 30 secondes par coup joué, homologué par la Fédération internationale des échecs.

Ancien international

Messaoud Belloucif n'est plus

L'ancien international algérien dans les années 1960 Messaoud Belloucif est décédé à l'âge de 80 ans, a indiqué jeudi la Fédération algérienne de football (FAF). Natif de la ville du Khroub en 1943, Belloucif avait porté le maillot national de 1964 à 1969, et avait même pris part à la qualification des Verts pour leur première phase finale de la coupe d'Afrique des nations en Éthiopie en 1968. Le défunt, qui évoluait au poste de défenseur, a également fait partie de la sélection algérienne qui avait participé aux Jeux africains au Congo en 1965 et aux Jeux méditerranéens de Tunis en 1967, sans oublier les éliminatoires de la Coupe du monde de 1970 au Mexique. Belloucif a défendu durant sa carrière les couleurs de l'AS Khroub et le CS Constantine durant une saison. Le président de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi et les membres du Bureau fédéral ont appris avec beaucoup de peine le décès de l'ancien international algérien Messaoud Belloucif à l'âge de 80 ans, a écrit l'instance sur son site officiel. Attristés par cette perte, le président de la FAF et les membres du Bureau fédéral présentent à la famille, aux proches et aux amis du défunt leurs plus sincères condoléances et les assurent de toute leur sympathie.