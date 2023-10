Royale Union Saint-Gilloise

Amoura de nouveau buteur

L'attaquant international algérien de la Royale Union Saint-Gilloise Mohamed Amine Amoura, a marqué son troisième but en championnat belge de football, lors du succès décroché jeudi en déplacement dans le derby face au RWD Molenbeek (3-2), comptant pour la mise à jour de la 5e journée de la compétition. Pour sa deuxième titularisation de rang, Amoura s'est de nouveau distingué quelques jours après son doublé inscrit dimanche sur la pelouse du Cercle Bruges (2-0), lors de la 8e journée. Le joueur algérien a corsé l'addition (2-0) en fixant le gardien de but adverse à l'entrée de la surface et déclenchait une frappe enroulée imparable au deuxième poteau (32e) après un joli crochet sur un défenseur adverse. Les Saint-Gillois ont arraché leur victoire dans le temps additionnel grâce à un but signé le Malgache Loïc Lapoussin (90e+6). Il s'agit du troisième but pour l'international algérien en championnat belge et le quatrième (toutes compétitions confondues) en une semaine, lui qui a ouvert son compteur buts jeudi dernier, en offrant le point du match nul sur la pelouse de Toulouse FC (1-1), à l'occasion de la 1ère journée de la phase de poules de la Ligue Europa.



Championnat brésilien

Slimani signe son premier but

L'attaquant international algérien Islam Slimani a signé son premier but sous les couleurs de sa nouvelle formation Coritiba, mercredi soir, en déplacement face à Sao Paulo (défaite 2-1), en match comptant pour la 22e journée du championnat brésilien de football. Titularisé par l'entraîneur Thiago Kosloski, Slimani a surgi peu avant la pause pour égaliser 1-1 (45e+6), profitant d'une mauvaise relance du portier adverse. Coritiba a concédé dans la foulée le deuxième but (45e+13). Avec cette 8e défaite de rang, Coritiba reste scotché à la 20e et dernière place au classement avec 14 points, à 12 longueurs de retard sur le premier non relégable Goias. Slimani (35 ans), premier international algérien à évoluer au pays du Roi Pelé, s'est engagé en août dernier avec Coritiba pour un contrat qui expire le 31 décembre 2024, en provenance d'Anderlecht (Belgique). Il a marqué de son empreinte son passage avec le club belge, en terminant son meilleur buteur avec 9 réalisations en 16 matchs disputés, toutes compétitions confondues.