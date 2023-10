Brésil

Slimani de nouveau buteur

Islam Slimani, l'attaquant international algérien, a marqué son premier but pour Coritiba, il y a quelques jours, et il a ajouté un autre but, ce dimanche, lors du match contre Athletico Paranaense, comptant pour la 25e journée du championnat brésilien. Il a été aligné dès le début du match, comme d'habitude. Ce but était son deuxième depuis qu'il a rejoint Coritiba. Slimani a également contribué à la première victoire de Coritiba après trois défaites consécutives. Lors du match de samedi, il a inscrit un superbe but de la tête peu avant la fin de la première mi-temps, ce qui a marqué un tournant dans le jeu. C'était également son deuxième but au Brésil. Cependant, malgré cette victoire, Coritiba reste toujours en dernière position au classement du championnat brésilien.

Yverdon-Sports FC

Et de trois pour Mahious

L'attaquant international algérien d'Yverdon-Sports FC Aymen Mahious, a signé son troisième but de la saison, lors de la victoire décrochée dimanche après-midi à domicile face à St-Gallen

(1-0), l'occasion de la 9e journée du championnat suisse de football. Titularisé par l'entraîneur Marco Shallibaum, Mahious a inscrit l'unique but de la partie à la 28e minute de jeu d'un match à bout portant. Le joueur algérien compte au total 6 buts toutes compétitions confondues, après le triplé inscrit pour ses débuts avec Yverdon, en déplacement face à Haute-Gruyère FC (2e Ligue fribourgeoise) 9-0, lors des 1/32es de finale de la coupe de Suisse. À l'issue de ce succès, Yverdon-Sports FC se hisse à la 3e place au tableau avec 15 points.