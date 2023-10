Les 5 ans de Djamel Belmadi à la tête des Verts

FAF MAG sort un numéro spécial

Le Centre de documentation de la Fédération algérienne de football vient d'éditer un numéro spécial consacré aux 5 ans du sélectionneur national Djamel Belmadi à la tête des Verts, soit de son premier match contre la Gambie le 8 septembre 2018 à Bakau, au dernier face au Sénégal le 12 septembre 2023 à Dakar. Avant d'aborder la prochaine date FIFA et poursuivre l'aventure, ce numéro revient sur les 55 matchs coachés par Belmadi accompagnés de quelques statistiques sur cette période faste où la sélection a connu une consécration en 2019, mais aussi d'autres étapes où s'entremêlèrent les bonnes performances, les records et les... déceptions. Un numéro téléchargeable sur le site Internet de la FAF.

Droits TV

Sadi rencontre les responsables de l'Eptv

Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Walid Sadi s'est réuni, jeudi dernier, au siège de l'instance fédérale, avec Adlane Zerrouki, directeur commercial et responsable de la commission chargée des droits de retransmission des évènements sportifs à l'Établissement public de télévision (Eptv). Les deux hommes ont passé en revue plusieurs sujets, notamment l'évaluation des relations historiques et stratégiques entre les deux institutions et l'examen de la nouvelle convention 2023/2024 portant sur les droits de retransmission du championnat de la Ligue 1 professionnelle Mobilis et l'éventualité de retransmettre également les matchs du championnat de la Ligue nationale de football amateur (LNFA).