Grand Prix Chantal Biya (4e étape)

Hamza Yacine, toujours maillot vert

Le cycliste Hamza Yacine a remporté la quatrième étape de l'édition 2023 du Grand Prix Chantal Biya, disputée, vendredi dernier, sur une distance de 96,3 kilomètres, entre Sangmelima et Mvomeka-Meyomessala (Cameroun). L'international algérien a bouclé la distance en 2h15'02'', avec une vitesse moyenne de 42,789 km/h, devançant ainsi le Marocain Oussama Khafi (2e/+02») et le Français Guillaume Gaboriaud (3e/+02»). Il s'agit de la deuxième victoire d'étape pour Hamza Yacine, après celle de mercredi (la 2e étape, ndlr) et qui lui permet de conserver le maillot vert du meilleur sprinter. Hamza Yacine remonte par la même occasion à la deuxième place au classement général, avec deux secondes de retard sur le nouveau maillot jaune, le Slovaque Pavol Rovder, ayant parcouru les 474,7 kilomètres en 10h58'09'', avec une vitesse moyenne de 43,284 km/h. Un total de 60 coureurs, représentant dix équipes, de différentes nationalités participent à cette 23e édition du Grand Prix Chantal Biya, prévue en cinq étapes, du 3 au 7 octobre courant au Cameroun. La sélection nationale qui se compose de six coureurs est dirigée par le coach national Abdelbasset Hannachi, assisté dans sa tâche par le mécanicien Fouad Hamza. Après cette compétition, la sélection nationale disputera la deuxième édition du Grand Prix Ongola, prévu le 8 octobre, sur une distance de 100 kilomètres, également au Cameroun.

Tennis-Tournoi M15 de Monastir

Samir Hamza Reguig dans le tableau final

Le tennisman algérien Samir Hamza Reguig (846e mondial) intégrera directement le tableau final du tournoi international M15, prévu du 9 au 15 octobre courant à Monastir (Tunisie), selon la liste d'admission, dévoilée vendredi par les organisateurs, au moment où son compatriote Nazim Makhlouf (1790e mondial) devra passer par les qualifications. Une compétition prévue sur surface rapide et dotée d'un prize-money de 15 000 USD. Le tournoi a drainé la participation de joueurs de différentes nationalités, dont le Français Constantin Bittoun Kouzmine, 570e mondial et tête de série numéro un.