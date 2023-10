Il aura lieu en septembre 2024

Le Kenya accueillera le prochain Chan

Le Kenya a été désigné pays organisateur de la prochaine édition du championnat d'Afrique des nations (CHAN) de football prévu en septembre 2024, a annoncé, mardi dernier, la présidence kenyane dans un communiqué. «En plus de la coupe d'Afrique des nations de football 2027, le Kenya a été sélectionné pour accueillir le CHAN en septembre 2024», selon la même source. La semaine dernière, le même pays a été désigné par la Confédération africaine de football pour organiser la CAN 2027, conjointement avec l'Ouganda et la Tanzanie. La présidence kenyane annonce aussi que le pays va organiser le championnat du Conseil des associations de football d'Afrique de l'Est et du Centre des moins de 18 ans, en novembre prochain. La coupe d'Afrique des nations des moins de 15 ans (football scolaire) s'y tiendra en décembre prochain. «Dans le but d'élever le Kenya au rang de puissance sportive, le gouvernement a approuvé divers projets de construction et de rénovation pour l'organisation de la CAN 2027», assure la présidence du Kenya. Pour rappel, la dernière édition du championnat d'Afrique des nations (CHAN), compétition réservée aux footballeurs locaux, s'est déroulée en Algérie (13 janvier-4 février 2023) et avait été remportée par le Sénégal face à l'Algérie aux TAB 5-4.

Compétitions interclubs de la CAF

Un seul stade tunisien homologué

Un seul stade tunisien a été homologué par la Confédération africaine de football (CAF) en vue de la phase de poules de la Ligue des Champions et la coupe de la Confédération, a rapporté mardi la presse locale. L'Espérance sportive de Tunis, le Club Africain et l'Étoile sportive du Sahel devront tous évoluer au stade Hamadi Agrebi de Rades en phase des poules de la Ligue des Champions et de la coupe de la Confédération dont la première journée aura lieu fin novembre prochain, selon la même source. Ce stade abritera également les rencontres de la formation espérantiste en Ligue africaine de football, la nouvelle compétition interclubs lancée par la Confédération africaine de football et qui débutera au cours de ce mois d'octobre.