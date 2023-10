SC Mecheria

Benchouïa entamera, demain, son travail

Le nouvel entraîneur du SC Mecheria, Mohamed Benchouïa, dirigera, demain, sa première séance d'entraînement avec cette formation de Ligue 2 de football, a-t-on appris, samedi, auprès de la direction du club du sud-ouest du pays. La même source a fait savoir que Benchouïa a paraphé un contrat le liant au SCM jusqu'à la fin de la saison en cours, ajoutant qu'il a programmé un match amical contre le MC El Bayadh (Ligue 1), mardi au stade du 20 -Août de Mecheria. Ce technicien, qui a entraîné plusieurs clubs des deux premiers paliers, tels que l'ASO Chlef et l'USM El Harrach, succède à Abdellatif Bouazza, démissionnaire de son poste après deux journées seulement de championnat, suite à la défaite concédée à domicile contre l'ASM Oran. Le SCM, qui en est à sa deuxième saison dans le deuxième palier, occupe la 14e place au classement du Groupe centre-ouest avec deux points obtenus de deux nuls ramenés des terrains du RC Kouba et du GC Mascara

Complexe sportif «Miloud Hadefi»

La piscine sera ouverte au public

La piscine intérieure du complexe sportif «Miloud Hadefi» d'Oran sera ouverte au public, à compter du 1er novembre prochain, a-t-on appris, hier, auprès de la direction de l'établissement de gestion de cette infrastructure. «Des abonnements mensuels seront établis au profit des citoyens et sportifs désirant s'entraîner au sein de cet équipement, en fournissant un dossier d'usage au niveau de l'administration du complexe, entre le 20 et 30 de chaque mois», a précisé la même source. Cette opération vise à rentabiliser le complexe sportif inauguré par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en juin 2022, quelques jours avant le coup d'envoi de la 19e édition des Jeux méditerranéens organisée à Oran. L'été dernier, la direction du complexe «Miloud Hadefi» avait procédé à une opération semblable, en ouvrant la piscine olympique extérieure au profit des estivants, rappelle-t-on. Cette initiative a connu un grand succès et permis aussi à la direction dudit complexe d'accroître ses revenus, sachant que cette structure comporte aussi une troisième piscine intérieure semi-olympique. Le complexe sportif comporte aussi une salle omnisports de 6000 places, un stade d'athlétisme de 4200 places et un stade de football de

40000 places. Cette dernière structure accueille, depuis le début de cet exercice, les rencontres du club local, le MC Oran, qui évolue en championnat de Ligue 1, et ce, pour la première fois depuis l'ouverture de cette enceinte footballistique.