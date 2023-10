Allemagne

Chaïbi doublement décisif

Farès Chaïbi, un habitué du titulaire à Francfort, a brillé lors de la première moitié du match contre Hoffenheim en délivrant deux passes décisives pour les trois buts marqués par son équipe. Malgré un départ prometteur de Hoffenheim avec un but dès la 3e minute (1-0), l'Eintracht, porté par un Chaïbi en grande forme, n'a pas tardé à réagir. Tout d'abord, grâce à Omar Marmoush (1-1). Puis, le numéro 8 des Verts est entré en scène. Il a réalisé une superbe action sur le côté droit, délivrant une passe décisive en transformant un centre-tir puissant (1-2). En fin de première mi-temps, Francfort a renforcé son avantage en inscrivant un troisième but grâce à Skhiri, cette fois encore bien servi par Chaïbi (1-3). Le match s'est terminé sur ce score, avec une autre excellente performance de notre international.

Arabie saoudite

Mahrez buteur et passeur

Dans un match où le score était à égalité 1-1, Al Ahli a réussi à prendre le dessus sur Al Wehda, ce samedi, grâce à une performance impressionnante de Riyad Mahrez. Le joueur a non seulement délivré une passe décisive, mais il a également inscrit un but crucial, contribuant ainsi de manière significative à la victoire de son équipe. Mahrez a été l'architecte du deuxième but d'Al Ahli, marqué par Roger Ibanez à la 68', en fournissant une passe décisive parfaitement exécutée. Mais il ne s'est pas arrêté là. À la 84', Mahrez a inscrit lui-même le troisième but, scellant ainsi la victoire de son équipe dans le match. Grâce à cette victoire, Al Ahli a grimpé à la quatrième place du classement de la Saudi Pro League, rejoignant le troisième, Al Nassr, avec un total de 22 points. Riyad Mahrez continue d'impressionner, affichant désormais un total de 4 buts et 5 passes décisives en 10 rencontres cette saison. Sa contribution indéniable à l'équipe montre son impact positif sur les résultats d'Al Ahli.