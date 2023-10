Module de la licence CAF A

Début des cours pour le 2e groupe

La direction technique nationale (DTN), représentée par Badredine Dahmane, directeur technique régional d’Alger, a convoqué un groupe de stagiaires depuis le 21 octobre 2023 au Centre national des sports et loisirs (CNSL) de Tikjda dans la wilaya de Bouira pour une formation en Licence CAF A, dans le cadre de son 2e module. Karim Kaced, membre du Bureau fédéral et chargé des sélections nationales, a pris part à l’ouverture de cette session en compagnie du professeur Fouad Chiha, instructeur CAF, et de Ali Kadri, directeur technique de la wilaya de Tizi Ouzou. Cette formation est supervisée par les instructeurs CAF Boualem Laroum et Nacerddine Sadi qui, pour leur part, ont également dispensé des cours. Par ailleurs, la DTN a invité l’ancien arbitre international, Abderrazak Halalchi, pour partager les dernières avancées dans le domaine de l’arbitrage. Cette formation se poursuivra jusqu’au jeudi 26 octobre 2023.

Tournoi international ITF Juniors Dubrovnik

Badache s’incline en finale

La joueuse algérienne Maria Badache associée à la Lituanienne Beatrise Zeltina ont perdu devant la paire composée de la Roumaine Maia Ilinca Burcescu et la Serbe Luna Vujovic en finale (tableau double) du Tournoi international ITF Juniors Dubrovnik J100 en Croatie. L’Algérienne et la Lituanienne ont concédé le premier set 4-6, avant de perdre le deuxième set 1-6. En simple filles, Badache avait quitté la compétition dès le premier tour, après sa défaite devant la Lituanienne Marija Lauva (6-0, 3-6, 5-7). En terre croate, Maria Badache (262e au ranking ITF juniors) a été encadrée par l’entraîneur Abdelkader Ghouli.

Équipe africaine GSPDP de tennis Hamza-Reguig retenu L’Algérien Samir Hamza-Reguig a été retenu par la Confédération africaine de tennis (CAT) pour rejoindre l’équipe africaine GSPDP (Grand Slam Development Program) ITF-CAT des 17 ans et plus, a appris l’APS, lundi, auprès de la Fédération algérienne de tennis (FAT). Selon la même source, l’équipe africaine devra participer à quatre tournois internationaux ITF WTT M25 doté de 25 000$ chacun à Monastir (Tunisie). Les quatre tournois sont programmés comme suit: 7 au 12 novembre, 13 au 19 novembre, 25 au 26 novembre et 27 novembre au 3 décembre 2023. Les organisateurs ont prévu un camp d’entraînement du 3 au 6 novembre prochain.