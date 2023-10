African football league

Mamelodi et Al-Ahly en demi

La formation sud-africaine de Mamelodi a rejoint l'équipe égyptienne d'Al-Ahly SC en demi-finales de la première édition de l'African football league (AFL), malgré le match nul concédé mardi soir à Pretoria, face aux Angolais de Petro Atletico (0-0), en quart de finale retour. Au match aller disputé à Luanda, les Sud-Africains sont allés s'imposer en déplacement (2-0). Un peu plus tôt, Al-Ahly a composé son billet pour le dernier carré malgré le nul concédé au stade international du Caire face aux Tanzaniens de Simba SC (1-1), en quarts de finale (retour) de l'épreuve. À l'aller, les deux équipes se sont neutralisées (2-2). Al-Ahly SC, détenteur de la Ligue des Champions, affrontera en demi-finales Mamelodi Sundowns, un ancien vainqueur de la Ligue des Champions. Les huit équipes retenues pour disputer cette nouvelle compétition créée par la Confédération africaine (CAF) s'affronteront dans le cadre d'une formule à élimination directe comprenant un quart de finale (aller et retour), une demi-finale et une finale. Les demi-finales se dérouleront entre le 29 octobre et le 1er novembre. Le vainqueurs de la première African football league recevra une dotation financière de 4 millions de dollars. Le finaliste recevra 2,8 millions de dollars. Les deux demi-finalistes recevront chacun 1,7 million de dollars. Les quarts de finalistes recevront chacun 900 000 dollars.

JO-2024 (Femmes)

La Côte d'Ivoire se retire

L'équipe féminine de football de Côte d'Ivoire s'est retirée de la suite des éliminatoires en vue de son éventuelle participation aux JO de Paris en 2024, a annoncé mardi une responsable du football ivoirien. «Entre la CAN féminine et les éliminatoires des Jeux olympiques, nous avions privilégié la CAN féminine, malheureusement, dans cette compétition, nous avions été vite éliminées. Pour les Jeux olympiques, nous ne prendrons pas part au prochain tour», a déclaré Christine Aka Ezoua, présidente de la commission du football féminin au sein de la Fédération ivoirienne de football (FIF). Elle n'a pas donné les raisons de cette décision, mais selon un membre du service de communication de la FIF, celle-ci a été prise pour des «problèmes de trésorerie». Le forfait de l'Équipe nationale féminine de Côte d'Ivoire suit l'élimination de l'équipe masculine par le Niger au premier tour des éliminatoires pour les JO. Les «Éléphantes», entraînées par Clémentine Touré, devaient affronter la Tunisie, après le forfait de la Sierra Leone qui leur avait permis de se qualifier pour le tour suivant.