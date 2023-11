Ligue africaine de football

Draoui prend le dessus sur Tougaï

Le Widad de Casablanca s'est qualifié en finale de la ligue africaine de football, jeudi au terme d'un match âprement disputé face à l'Espérance sportive de Tunis. Après avoir remporté la première manche au Maroc sur un but à zéro, les camarades de l'international algérien Zakaria Draoui ont perdu à Tunis sur le même score face à l'EST, mais ils ont réussi à se montrer plus adroits lors de la séance des tirs au but pour s'imposer (4-5). Titulaire, l'ancien joueur du CR Belouizdad, a donc participé à cet exploit et disputera sa première finale dans cette compétition, nouvellement lancée par la CAF. D'autre part, le défenseur central algérien de l'EST Mohamed Amine Tougaï a joué l'intégralité de la rencontre. Son bon rendement et son penalty réussi, n'ont pas suffi pour permettre à son club de se qualifier en finale. Draoui rencontrera le club sud-africain de Mamelodie Sundows, qualifié aussi après son résultat nul ramené du Caire face à Al Ahly (0 à 0). Pour rappel, Sundows s'était imposé au match un but à zéro en Afrique du Sud.

Ouganda

Paul Put nouvel entraîneur

La fédération ougandaise de football vient de désigner un nouvel entraîneur à la tête de la barre technique de la sélection A. c'est donc l'ancien sélectionneur du Burkina-Faso, Paul Put qui a été nommé pour défendre les chances de cette équipe, qui se trouve dans le même groupe de l'Algérie, dans ces éliminatoires de la Coupe du monde 2026. L'Équipe nationale algérienne va affronter son homologue ougandaise le 10 juin 2024 pour le compte de la 4e journée de ces éliminatoires.