Brahimi et Boulaya étincelants!

En championnat du Qatar, les deux Algériens d'Al Gharafa Yacine Brahimi et Farid Boulaya continuent de faire parler d'eux. Les deux anciens internationaux, ont encore une fois été décisifs avec leur équipe ce vendredi. Face à la formation d'Al Arabi, les camarades de Brahimi ont peiné avant de remporter une belle victoire sur le score sans appel de cinq buts à quatre. Buteur sur penalty Brahimi a remis ses camarades dans le match en première période. Yacine venait de marquer son 12e but de la saison avec Al Gharafa. Quant à l'ex- joueur du FC Metz Boulaya, il s'est distingué lui aussi dans ce duel, en marquant le but de la victoire au prix d'un coup franc somptueux.

Belloumi se distingue

Titulaire jeudi soir contre le Sporting Lisbonne en Coupe de la Ligue portugaise, le jeune espoir algérien Bachir Belloumi s'est de nouveau distingué avec son équipe Farense SC. Assez à l'aise techniquement, le fils de la légende du football algérien Lakhdar Belloumi, a délivré une autre passe décisive. Un bel exploit de l'Algérien qui n'a malheureusement pas empêché la défaite des ses camarades face au Sporting, qui a fini la rencontre avec un succès sur le score de deux buts à un. Menée deux à zéro à la pause, Farense a réduit la marque grâce à un superbe but d'Olvieira, sur une passe décisive de Belloumi. Auteur d'un travail colossal au milieu, Bachir a fixé la défense de Lisbonne avant de servir sur un plateau son camarade pour la réduction du score.

Ounas «Revenir au plus vite en sélection»

Revenu de blessure, l'attaquant algérien de Lille Adam Ounas était du déplacement avec son équipe, hier, à Marseille. Ce jeune talent qui n'a jamais pu exploser l'étendue de son talent, en raison des multiples blessures, amorce un bon retour en Championnat de Ligue 1 française. Adam espérer briller pour mériter de nouveau l'égard de Belmadi et figurer dans la liste des joueurs concernés par la CAN 2024. «C'est mon objectif. Je veux absolument revenir en sélection et participer à la prochaine CAN», dira l'ancien napolitain dans des déclarations reprises en France.