Amical ESS 3 AB - Barika 0

L'entente se rassure avant la JSK

Poursuivant sa préparation pour la reprise, l'ES Sétif a croisé le fer avec l'AB Barika, club qui évolue dans le championnat Inter-régions. Cette rencontre qui s'est jouée vendredi au stade du 8 Mai-1945 de Sétif, est tombée à point nommé pour l'entraîneur français de l'Entente Frank Dumas pour préparer la prochaine rencontre de championnat face à la JS Kabylie. Après plus de trois semaines d'arrêt, les gars des Hauts-Plateaux ont procédé à une répétition générale en matière d'effectif. C'était aussi une belle aubaine pour les camarades de Khoutir Ziti de se mettre en confiance. Une victoire obtenue sur le score sans appel de trois buts à zéro qui vient rassurer l'entraîneur Dumas, un peu inquiet au sujet du comportement de sa ligne d'attaque. Un succès aussi qui permet aux joueurs de bien se préparer avant la venue de la JSK, vendredi prochain. M.A.

CRB 4 - SKAF 1

Le Chabab affûte ses armes

À l'instar des autres équipes, le Chabab de Belouizdad, prépare la reprise en programmant des matchs amicaux pour procéder aux derniers réglages avant de commencer la compétition officielle. Ainsi, le Chabab a disputé une nouvelle rencontre amicale de préparation face au SKAF. Cette empoignade s'est soldée sur un net succès des Belouizdadis qui l'ont emporté sur le score de 4 buts à un. Wamba la nouvelle force de frappe du Chabab a encore une fois frappé. Les protégés de Paqueta offensifs à souhait, ont dominé outrageusement ce duel qui a été plié en première mi-temps, grâce aux réalisations de Meziane qui a rapidement ouvert le score, avant que Leonel Wamba ne double la mise quelques instants plus tard. En seconde période,

le CRB déroule et parvient à marquer encore par l'entremise de Boutmene pour s'imposer assez logiquement dans ce match. Un bon galop d'entraînements pour les Rouge et Blanc, avant la reprise et ce grand derby qui se profile face à l'USM Alger.

Équipes alignées

- 1ère mi-temps:

M'Bolhi, Belkhiter, Laouafi, Keddad, Hadded, Benguit, Guedioura, Bakir, Meziane, Wamba, Boussouf

- 2e mi-temps:

Guendouz, Benayada, Azzi, Boudrama, Bekkouche, Bouguerra, Benyoub, Boutmene, Bakir, Meziane, Zerrouki