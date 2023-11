Para-powerlifting

10 nouvelles médailles pour l'Algérie

Les athlètes para-powerlifting algériens ont décroché 10 médailles (6 or, 3 argent, 1 bronze) à l'issue des épreuves de la deuxième journée de la Coupe du monde de la discipline (messieurs et dames), disputées samedi au Caire (Égypte). Samira Guerioua (45kg, deux médailles d'or), Nacera Merar (79kg), Hocine Bettir (65kg), Beyor Hadj Ahmed (49kg) et Hadj Ali Mohamed (88kg), ont décroché des médailles d'or. Les médailles d'argent ont été l'oeuvre de Hocine Bettir (65kg), Hadj Ali Mohamed (88kg) et Nacéra Merar (79kg). La breloque en bronze est revenue à Beyor Hadj Ahmed (49kg). Pour rappel, le para-powerlifting algérien est représenté par six athlètes dont deux filles à la Coupe du monde (messieurs et dames), au Caire (Égypte), une compétition qualificative aux Jeux paralympiques de Paris-2024.

Basket-ball

Boston signe une 5e victoire de rang

Les Boston Celtics ont enchaîné une cinquième victoire consécutive face à Brooklyn samedi (124-114), grâce surtout à Jayson Tatum (32 points, 11 rebonds). Boston, qui reste l'équipe invaincue, réussit son meilleur début de saison depuis 2009-2010 (six victoires d'affilée). À l'inverse, Phoenix a perdu une troisième fois consécutive et n'est pas à sa place. Nommé homme du match, Jayson Tatum (32 points, 11 rebonds) a une nouvelle fois parfaitement mené un redoutable collectif, avec Jaylen Brown (23 points), Kristaps Porzingis (22 points) et Jrue Holiday (18 points, 9 rebonds, 10 passes). Tatum est devenu samedi le plus jeune joueur (25 ans) de la prestigieuse histoire des «C's» à marquer plus de 10000 points en NBA.