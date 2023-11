Dumas: «L'objectif est d'être prêt à la reprise»

Après les deux rencontres amicales jouées vendredi contre Barika (victoire 3 à 0) et la JSD (match nul 2 à 2), l'entraîneur Franck Dumas, a révélé que son objectif n'était pas uniquement de préparer la rencontre de la JSK, prévue ce vendredi, mais plutôt de donner une chance pleine à l'ensemble de ses joueurs avant de retrouver la compétition officielle. «On a décidé de programmer deux matchs amicaux dans la même journée (vendredi) afin de donner l'occasion à tous les joueurs d'avoir un temps de jeu presque identique. On a alors scindé le groupe en deux, et mis tous les joueurs dans des conditions similaires à un match officiel. L'objectif est bien évidemment de travailler certains aspects tactiques et aussi évaluer chacun sur le plan physique. Les joueurs ont répondu favorablement à cette démarche et ont réalisé des prestations rassurantes. Maintenant, on a le temps nécessaire pour bien préparer la rencontre face à la JS Kabylie.» A notamment déclaré l'entraîneur de l'ESS à la presse, avant de rajouter «On a passé quelques semaines à bien nous préparer pour ce retour. Les joueurs commençaient à souffrir de lassitude après ce long arrêt de championnat et maintenant, il est temps pour nous de passer aux choses sérieuses, à commencer par ce match de la JSK.»

CRB

Des insuffisances à combler avant l'USMA

Si l'entraîneur brésilien du Chabab de Belouizdad Paqueta, a beaucoup apprécié le rendement de ses attaquants lors de la rencontre amicale remportée face au SKAF sur le score de quatre buts à un, il reste qu'il a aussi noté quelques imperfections dans le jeu de son équipe. Comme c'est le cas, depuis les premières joutes amicales jouées jusqu'ici, le driver des Rouge et Blanc, s'est arrêté sur les lacunes en défense. En effet, l'arrière garde du Chabab montre beaucoup de laxisme et encaisse parfois des buts facilement évitables. Si en amical, cela ne semble pas trop porter préjudice aux champions d'Algérie, il demeure que face à une équipe du calibre africain comme l'USM Alger, cela pourrait se payer cash. D'ailleurs, contre Khemis Miliana, le coach a procédé à un remaniement dans l'axe central en début de match en associant la paire Haddad- Keddad. Il a par la suite aligné Boudrama et Benayada pour jauger un peu ce compartiment et trouver le meilleur duo en prévision du match face à l'USMA.