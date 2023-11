Coupe du monde de para-powerlifting

Guerioua se qualifie aux Jeux paralympiques de Paris-2024

L'athlète algérienne de para-powerlifting, Samira Guerioua, double médaillée d'or à la Coupe du monde de la discipline (messieurs et dames) s'est qualifiée aux Jeux paralympiques de Paris-2024, a-t-on appris auprès de l'entraîneur national, Mohamed Salaheddine Benatta. «Effectivement, notre Championne Samira Guerioua s'est qualifiée aux Jeux paralympiques 2024 de Paris. Elle s'est distinguée lors de cette Coupe du monde qui se déroule au Caire, en décrochant deux médailles d'or dans la catégorie des -45kg.» A indiqué à l'APS l'entraîneur national. Guerioua a remporté une première médaille en vermeil au meilleur essai avec (93kg), échouant à la barre de 96kg (3e essai), avant d'en ajouter une autre en or au total de ses essais avec une charge à 183kg au total. En attendant ce prochain objectif, le para-powerifting algérien a fait bonne figure lors du rendez-vous du Caire, en remportant un total de 10 médailles (6 or, 3 argent, 1 bronze).

C'est la 3e athlète qui a assuré

sa place aux JO 2024

L'entraîneur national du para-powerlifting Mohamed Salaheddine Benatta, a aussi donné un bilan de la participation de l'Algérie dans cette discipline. Dans des déclarations faites à l'APS, Benatta annonce aussi la qualification d'autres athlètes algériens aux JO de Paris 2024: «C'est la 3e athlète para-lifter algérienne qui a assuré sa place aux joutes de Paris, après les tickets obtenus par Hocine Bettir (-65kg) et Hadj Ali Mohamed Amine (-88kg), réussis lors du dernier Championnat du monde de la discipline, le mois d'août dernier à Dubai, en attendant les possibilités d'en qualifier d'autres», a expliqué Mohamed Salah-Eddine Benatta.