Beaumelle: «On est prêt mentalement et physiquement»

L'entraîneur du Mouloudia d'Alger Patrice Beaumelle a mis en garde ses joueurs contre le scénario de Constantine où le leader avait perdu un match qui semblait bien à sa portée. Beaumelle, exige plus de concentration de la part de ses joueurs et surtout de prise de responsabilité avant ce rendez-vous contre l'ASO Chlef. Pour l'ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire, la victoire ne doit pas échapper au Mouloudia: «Mentalement et physiquement, on est prêt pour cette bataille et on doit gagner vaille que vaille pour aborder la suite des matchs à l'extérieur avec un moral d'acier», a notamment signifié Beaumelle à ses poulains avant ce déplacement qui s'annonce périlleux à Chlef.

Déjà 100 matchs en Ligue 1 pour Boudaoui

Le milieu de terrain algérien de l'OGC Nice, Hichem Boudaoui, titulaire avant-hier avec son équipe lors du choc contre le stade Rennais, a réalisé une belle statistique en France. En effet le joueur formé au Paradou AC a bouclé ses 100 matchs en Ligue 1 française. Arrivé en 2019 à Nice, après sa participation à la coupe d'Afrique des nations 2019 remportée par l'Algérie, Hichem qui a connu quelques moments difficiles pour s'adapter au début de son parcours en France, est devenu un élément important de son équipe cette année. L'enfant de Béchar a marqué 10 buts et délivré 9 passes décisives en 100 apparitions avec Nice.

Mahrez le joueur le plus prolifique d'Al-Ahli.

Samedi à l'occasion de la victoire arrachée par son équipe contre Al-Riyadh; Riyad Mahrez a porté son nombre de buts inscrits cette année à 6 réalisations. Après un très joli contrôle orienté du gauche Mahrez qui était à la réception d'une longue transversale a ajusté du droit le portier adverse, marquant à l'occasion un très joli but. Le capitaine d'équipe des Verts qui a aussi délivré 7 passes décisives a donc participé à 13 réalisations de sa formation. Il devient ainsi le joueur le plus prolifique d'Al-Ahli.