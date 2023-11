Ça va mal pour Bensebaïni

Le Bourussia Dortmund a reporté une victoire importante, mardi soir, en Ligue des Champions face à Newcastle United. Les camarades de Ramy Bensebaïni, encore une fois remplaçant, se sont imposés sur le score de deux buts à zéro. Le club allemand a ainsi relancé ses chances de qualification au second tour de cette compétition qu' il avait très mal commencé. Par ailleurs, laissé sur le banc face au Bayern Munich samedi en Bundesliga, le défenseur latéral gauche algérien n'a de nouveau pas joué la moindre minute, avant-hier. Une décision qui vient handicaper l'Algérien, à quelques jours du début du stage des Verts.

Zerrouki titulaire face à la Lazio

Facile vainqueur à la maison, il y a une semaine sur le score de trois buts à zéro, le Feynoord Rotterdam, a essuyé un revers ce mardi face à la Lazio de Rome sur le score d'un but à zéro. Titulaire, Ramiz Zerrouki a enchaîné par une autre belle prestation en Ligue des Champions. L'ancien joueur de Twente FC, a été remplacé à la 81', après avoir laissé une bonne impression sur le terrain. Le Feyenoord est troisième de son groupe et devra venir à bout de l'Atletico et du Celtic pour espérer disputer les 8es de finale de la Ligue des Champions.

Amoura incertain face à Linz

Auteur d'un doublé salvateur pour son équipe face à Bruges, l'attaquant des Verts, Mohamed Amoura est sorti blessé dimanche en championnat. Se plaignant de douleurs au niveau de l'épaule, Amoura qui avait rassuré à travers des déclarations dans la presse belge à propos de cette blessure, reste incertain pour le match d'Europa League, aujourd'hui, face à Linz. Ayant glissé après son second but marqué face à Bruges, Amoura a mal chuté sur l'épaule. Le joueur de l'Union Saint-Gilloise, a passé des examens, ce mardi, mais aucune information n'a filtré à propos de sa présence, ce soir en Autriche en Europa League.