Groupe E: Tunisie-Namibie, aujourd'hui, à 18h00

Retrouvailles 15 ans plus tard

Le premier match de ce groupe E opposera la Tunisie de Jalel Kadri, à la sélection de la Namibie. Les Aigles de Carthage fêteront leur 21e participation à la CAN face à une sélection émergente de la Namibie. C'est le premier match de ce groupe E, aujourd'hui, où les coéquipiers de Youssef Msakni seront opposés à la Namibie pour le compte de la première journée de la CAN 2023. Une opposition quasi inédite, puisque les deux sélections ne se sont affrontées qu'une seule fois dans leur histoire, le 17 novembre 2007, très précisément. Les Tunisiens l'avaient emporté sur le score de 2 à 0. Quinze ans plus tard, les deux sélections se retrouvent dans la plus prestigieuse des compétitions du continent africain, la CAN. La Tunisie n'a pas perdu depuis 4 matchs (TCC), et se doit d'enchaîner pour ne pas prendre de retard dans un groupe E, relativement ouvert. Avec deux matchs de préparation, la Tunisie aborde sa compétition avec énormément de sérieux. Tombeur de l'équipe de France, lors du mondial 2022 au Qatar, cette Tunisie cherche encore son match référence en coupe d'Afrique. La Namibie participe à sa quatrième CAN. Jamais sortie des poules, la Namibie pourrait être la surprise de cette édition. Après avoir obtenu un match nul lors des préparatoires face au Ghana, les hommes de Collin Benjamin ont également accroché le Cameroun à leur tableau de chasse en mars dernier (2-1).

Mali-Afrique du Sud, ce soir, à 21h00

Le Mali est dans un groupe relevé avec l'Afrique du Sud et la Tunisie.

La sélection malienne affronte l'Afrique du Sud, lors de la 1ère journée dans ce groupe E, aujourd'hui 16 janvier à 21h, au Amadou Gon Coulibaly Stadium de Korhogo. Les Aigles, finalistes de la CAN 2020, auront à coeur de bien rentrer dans cette compétition très importante pour le sélectionneur, Eric Chelle et tout le peuple malien. Le Mali vise la victoire devant les Bafana Bafana.

Le Mali n'a pas perdu depuis le 28 mars 2023 et son échec en Gambie (1-0). Depuis cette date, la sélection malienne a disputé 8 rencontres sans connaître de défaite (6 victoires et 2 nuls). Auteur d'un succès face au Tchad (3-1) et d'1 nul contre Centrafrique (1-1) en novembre dernier lors des éliminatoires de la prochaine Coupe du monde, le Mali vient de corriger la Guinée-Bissau (6-2) en amical le 6 janvier dernier. L'Afrique du Sud n'a gagné qu'1 fois contre le Bénin (2-1) lors de ses 5 dernières sorties. Les 2 derniers résultats ont été décevants avec 1 échec au Rwanda (2-0) et 1 nul devant le Lesotho (0-0) en amical ce 10 janvier.