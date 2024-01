Fin de mission pour Kaced

Désigné comme chef de délégation au départ des Verts à Lomé pour le stage d'avant- CAN, le directeur des Équipes nationales et membre du Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football, Karim Kaced, a été donc libéré de sa mission par le président de la Fédération algérienne de football Walid Sadi. Kaced a regagné Alger, juste après l'arrivée de Sadi, nous apprend l'Agence presse service. Cette dernière rajoute que l'ancien directeur sportif de la JS Kabylie avait veillé à assurer des conditions favorables pour une bonne préparation de l'Équipe nationale, avant de quitter Bouaké.



Les fans de l'EN au RDV à Bouaké

Les supporters des Verts étaient, hier, au rendez-vous pour ce premier match de la sélection algérienne jouée contre l'Angola. Les inconditionnels d'«Al Khadra» ont effectué en grand nombre le déplacement à Bouaké pour soutenir les camarades de Riyad Mahrez dans ce premier match de l'Équipe nationale face aux Angolais. Présents déjà depuis quelques jours en Côte d'Ivoire, les fans de l'Équipe nationale, se sont agréablement fait remarquer en faisant énormément de bruit à Bouaké. Les supporters algériens ont scandé pendant des heures des chansons à la gloire des coéquipiers de Sofiane Feghouli. Leurs vidéos dans les restaurants, les fast-foods et autres endroits touristiques en Côte d'Ivoire, ont fait le buzz sur les réseaux sociaux. Leurs story en moto-taxi, en train de se préparer à se rendre au Stade de la Paix ont été reprises et fortement repartagées. D'ailleurs, le capitaine d'équipe des Verts, Riyad Mahrez, ne s'est pas empêché, la veille de cette rencontre de lundi, en conférence de presse, d'évoquer « leurs vidéos filmées dans les avions en direction de la Côte d'Ivoire». C'est dire que la présence du public algérien dans les tribunes, le jour du match, est souhaitée et saluée par l'ensemble des joueurs de l'EN.