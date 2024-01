Le Mali marque les esprits

Dans le «Groupe E», le Mali a battu l'Afrique du Sud, en inscrivant 2 buts à l'heure de jeu mardi en phase de groupes de la coupe d'Afrique des nations, à Korhogo en Côte d'Ivoire. Hamari Traoré (60') et Lassine Sinayoko (66') ont marqué pour les Maliens, qui prennent seuls la tête du «Groupe E», grâce à une meilleure différence de buts devant l'étonnante Namibie, vainqueur surprise de la Tunisie dans l'après-midi

(1-0). L'Afrique du Sud a pourtant eu largement l'occasion de faire la différence en première période. Son attaquant Percy Tau a, notamment gâché plusieurs occasions, dont un penalty tiré largement au-dessus de la cage à la 19'.

Le Burkina réussit son hold-up

Dans l'autre match du «Groupe D», disputé mardi après-midi au Stade de la Paix (Bouaké), le Burkina Faso est difficilement venu à bout de la Mauritanie sur le score d'un but à zéro. Confrontés à une coriace équipe des Mourabitounes, les Étalons ont dû attendre la 90'+5 pour inscrire le but de la victoire, sur penalty, grâce à l'attaquant d'Aston Villa, Bertrand Traoré. Un résultat qui propulse le Burkina en tête du classement du groupe, devant l'Algérie et l'Angola avec un point.





Handball: CAN2024 Algérie 31- Gabon 27

Entrée réussie des Verts

La sélection algérienne de handball (messieurs) a battu son homologue gabonaise sur le score de 31 à 27 (mi-temps: 16-12), hier, pour le compte de la première journée (Gr.C) de la

26e édition du championnat d'Afrique qu'organise l'Égypte du 17 au 27 janvier avec la participation de

16 pays. La victoire «très difficile» des Verts s'est concrétisée dans les dix dernières minutes de la partie avec le retour gagnant du meneur de jeu, Messaoud Berkous, le sociétaire d'Istres Provence HB (Division 2 française), qui compte 176 sélections et 763 buts.