Belmadi, Mandi et Mahrez supervisent le Burkina

Le staff technique de l'Équipe nationale avec à sa tête l'entraîneur en chef, Djamel Belmadi, s'est déplacé mardi au Stade de la Paix de Bouaké, accompagné du capitaine Ryad Mahrez et du défenseur central de l'EN, Aïssa Mandi pour suivre l'autre match du «Groupe D» remporté un but à zéro par le Burkina-Faso contre la Mauritanie. Belmadi est resté avec le chargé du département de visionnage au niveau de la FAF, Zohir Bensdira, jusqu'à la fin de la rencontre. Quant à Mahrez et Mandi, ils ont quitté le stade à la mi-temps pour rejoindre leurs coéquipiers au Lycée Classique où la séance d'entraînement de reprise était programmée à 15h30.

Le groupe au complet

Le sélectionneur national Djamel Belmadi disposera de l'ensemble de ses joueurs pour ce match de samedi contre le Burkina Faso. Ainsi, en plus de ce retour de suspension très attendu de l'attaquant de l'Union Saint-Gilloise, Mohamed-Amine Amoura, le groupe de l'EN ne déplore aucune blessure. « Côté infirmerie, on n'enregistre aucun cas de blessure, ce qui est rassurant pour la suite de la compétition», indiquait un communiqué de la Fédération algérienne de football.

On s'entraîne à l'heure du match

Alors que les précédentes séances des Verts commençaient à 17h00, à Bouaké, le staff technique de l'Équipe nationale a décidé d'avancer l'entraînement de deux heures. Ainsi, dans le but de permettre aux joueurs de s'habituer à l'heure du prochain match des Verts, prévu samedi à 14h00 (15h00 heure algérienne), le driver des Verts Djamel Belmadi, a programmé le reste des séances d'entraînement avant ce duel contre le Burkina Faso, à cet horaire de la journée, afin donc d'habituer les organismes des joueurs aux conditions du prochain match.