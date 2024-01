Riyad Mahrez

«Essayez d'aider l'Équipe nationale»

Riyad Mahrez s'est exprimé à l'arrivée des Verts à Alger sur les raisons de l'échec des Verts lors de la dernière CAN 224. le capitaine d'équipe de l'EN a évoqué une «pression médiatique négative» qui a inhibé ses camarades. Riyad assume pleinement l'échec et déclare: «Le problème? Comme je l'ai dit un peu des journalistes. Il y a des journalistes qui sont beaucoup contre nous, qui ne mettent pas une pression positive. Ce n'est pas ça l'excuse qui nous ont fait perdre bien sûr. C'est nous qui jouons sur le terrain c'est nous qui sommes pas bons, quand on est bon c'est nous aussi. Je trouve dommage qu'il y ait une telle pression médiatique autour de nous. Ce n'est pas comme si on avait gagné 10 coupes d'Afrique et qu'on était tout le temps les seuls favoris.» Mahrez ne s'est pas empêché d'appeler les journalistes à faire preuve de plus d'objectivité pour aider l'équipe à refaire surface. «Essayez d'aider, poussez cette équipe, ces jeunes joueurs, gardez une pression positive. Moi je suis dedans, je suis à l'intérieur, je ressens, j'ai beaucoup plus d'expérience, et il y a des jeunes qui peut-être ne supportent pas la pression que vous mettez. Je pense que dans le futur, il faudra faire attention à cette jeune équipe.»

Can 2024

Classement des buteurs

À l'issue de la phase de groupes qui s'est terminée mercredi, voici le classement des buteurs de la coupe d'Afrique des nations de football 2024 qui se déroule en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. 5 buts: Nsue (Guinée équatoriale)

3 buts: Bounedjah (Algérie), Salah (Égypte)

2 buts: J. Ayew (Ghana), Camara (Sénégal), Dala (Angola), Kudus (Ghana), Mabululu (Angola), Sinayoko (Mali), B. Traoré (Burkina), Zwane (Afrique du Sud) 1 but: Baque (Mozambique), Bayo (Guinée), Bebé (Cap-Vert), Buyla Sam (Guinée équatoriale), Camara (Guinée), Castelletto (Cameroun), Catamo (Mozambique), Colley (Gambie), Daka (Zambie), Dellahi (Mauritanie), Diallo (Sénégal), Djiku (Ghana), En-Nesyri (Maroc), Fofana (Côte d'Ivoire), Ganet (Guinée équatoriale), Gilberto (Angola), Gueye (Sénégal), Hakimi (Maroc), Hassan (Égypte), Hotto (Namibie), Ibán (Guinée équatoriale), Jallow (Gambie), Kangwa (Zambie), Koita (Mauritanie), Konate (Burkina), Krasso (Côte d'Ivoire), Lenini (Cap-Vert), Magri (Cameroun), Mandava (Mozambique), Mané (Sénégal), Marmoush (Égypte), Maseko (Afrique du Sud), Mendes (Cap-Vert), Miranda (Guinée équatoriale), Monteiro Alvarenga (Cap-Vert), Msuwa (Tanzanie), Ndiaye (Sénégal), Osimhen (Nigeria), Ounahi (Maroc), Rafia (Tunisie), Rodriguez (Cap-Vert), Saiss (Maroc), Salah (Égypte), Sarr (Sénégal), Seck (Sénégal), Sidi Bouna (Mauritanie), Tau (Afrique du Sud), Tavares (Cap-Vert), Texeira (Cap-Vert), Toko Ekambi (Cameroun), Traore (Mali), Troost-Ekong (Nigeria), Wamangituka (RD Congo), Wissa (RD Congo), Witi (Mozambique), Wooh (Cameroun), Zé Turbo (Guinée-Bissau), Zini (Angola), Ziyech (Maroc).