Le message très fort de Bennacer

Très déçu par cette élimination précoce lors de la dernière CAN 2024, le milieu de terrain de l'Équipe nationale, Ismaël Bennacer, a présenté à travers un message publié sur ses comptes officiels sur les réseaux sociaux, ses excuses au peuple algérien. «Au peuple algérien, je suis profondément désolé. Je n'ai pas de mots assez forts pour décrire ma déception suite à cette nouvelle désillusion...

Je lis tous vos messages de soutien qui me touchent énormément. Ils me font regretter encore plus de ne pas avoir répondu à vos attentes, cette fois-ci encore. C'est douloureux de sentir tout l'amour que vous nous portez et de ne pas parvenir à vous satisfaire comme il se doit. Revêtir le maillot de l'Équipe nationale est bien plus qu'une simple responsabilité. C'est porter l'amour et la fierté que vous ressentez pour notre belle nation. Malheureusement, nous n'avons pas été à la hauteur de l'enjeu. Nous avons chuté mais nous ne sommes pas vaincus. Avec l'aide de Dieu, nous nous relèverons pour faire briller notre pays et vous procurer tout le bonheur que vous méritez», a notamment indiqué le joueur du Milan AC.

Gouiri déjà de retour avec Rennes

Après son forfait lors de la dernière CAN 2024 pour raison de blessure, l'attaquant algérien du Stade Rennais, Amine Gouiri, est de retour. L'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais a été retenu dans le groupe rennais pour la 19e journée de Ligue 1 française. Touché au genou, Gouiri a repris le chemin de l'entraînement avec son club employeur, mardi dernier. L'entraîneur rennais, Julien Stefan, l'a donc retenu dans le groupe pour le match joué face à son ancien club; l'Olympique Lyonnais. Pour rappel, Gouiri a joué 21 rencontres avec Rennes, toutes compétitions confondues, où il a marqué 5 buts et délivré 1 passe décisive.