Amine Gouiri revient sur le banc

Le Stade Rennais est allé s'imposer, vendredi soir, à Lyon sur le score de3 buts à 2. Revenu de blessure, l'attaquant international algérien, Amine Gouiri, a été convoqué par son entraîneur Julien Stefan. Seulement, pas encore au top physiquement, Gouiri qui retrouvait ses anciens camarades à Lyon, n'a pas joué la moindre minute. Le driver rennais n'a pas jugé utile de l'incorporer. Pour rappel, Amine avait raté la phase finale de la CAN avec l'Algérie, après une blessure au genou, contractée lors du dernier match de la phase aller disputé face à Clermont Foot Auvergne. Après avoir repris l'entraînement collectif, il y a quelques jours, l'ancien joueur de Nice a été convoqué avant-hier, mais sans être intronisé par son entraîneur.

Houssem Aouar de retour à Rome

Après l'élimination de l'Algérie lors de la phase des poules de la CAN 2024, le milieu de terrain de l'Équipe nationale, Houssem Aouar, était de retour le lendemain à Rome. L'ancien joueur de Lyon a déjà repris le chemin des entraînements avec son club l'AS Roma. Utilisé par Djamel Belmadi durant une dizaine de minutes face à l'Angola et pendant une mi-temps face à la Mauritanie, Aouar qui s'entraîne normalement avec le groupe romain, pourrait être dans le groupe pour disputer le match de Série A face à la Salernitana, demain.

Farioli (Ent-Nice)

«La suspension d'Atal est terminée»

L'OGC Nice recevait, ce samedi, le FC Metz dans un match comptant pour le championnat de Ligue 1 française. Les Aiglons qui voulaient se racheter de la défaite subie à Rennes, avec 2 buts à zéro, étaient au complet, exception faite aux deux Algériens qui revenaient de la CAN 2024, à savoir Hichem Boudaoui et Youcef Atal. À ce sujet, le technicien italien de Nice déclare: «Boudaoui rentre ce soir (jeudi). On va faire le point avec lui vendredi et on verra s'il peut être là contre Metz. Atal ne rentre que lundi. On lui a laissé quelques jours de repos supplémentaires. C'est une décision prise d'un commun accord avec le club. Quand il sera là il sera disponible avec nous, il est sous contrat, sa suspension est terminée.» A-t-il déclaré, notamment.