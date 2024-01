Sétif retrouve le podium

La troisième place qu'occupait l'USMK avant cette 15e journée revient désormais à l'Entente de Sétif, après être sortie victorieuse lors du derby de l'Est contre le CS Constantine. L'équipe de la ville des Hauts -Plateaux, s'est difficilement imposée (2-1). L'Aigle noir avait commencé par être mené au score, puisque c'est le Constantinois Rebiai qui était le premier à trouver le chemin des filets, et dès la 5e minute de jeu, avant de renverser la vapeur, grâce notamment à Lahemri, sur penalty à la 11', puis Chikhi (29'), pour l'emporter finalement (2-1). Un précieux succès, là encore, car il permet à l'Entente de se hisser provisoirement sur la troisième marche du podium, avec 24 points, alors que les Sanafir reculent à la huitième place, avec 21 unités.

EN: Bouanani prêté à Lorient

Le FC Lorient continue de s'activer durant le mercato hivernal pour s'assurer le maintien en Ligue 1. Privée de plusieurs de ses internationaux africains, partis jouer la CAN 2023, la lanterne rouge de la Ligue 1 française a déjà enregistré deux recrues, avec le latéral grec, Panos Katseris et le milieu de terrain marocain, Imran Louza. Et selon les informations du site français Foot Mercato, les dirigeants du club breton tenteraient le coup pour l'ailier algérien Badreddine Bouanani (19 ans), sous contrat avec l'OGC Nice jusqu'en juin 2025. Le Fennec aux 5 sélections, en manque de temps de jeu en Côte d'Azur (1 titularisation sur 8 matchs disputés TCC, 0 but), est ouvert à un départ sous la forme d'un prêt. Les Aiglons sont d'ailleurs proches d'un accord avec le FCL pour finaliser le prêt, cet hiver.

Amoura d'attaque contre Anderlecht

L'Union Saint-Gilloise se déplacera au Lotto Park pour affronter l'Anderlecht avec deux atouts supplémentaires, absents jeudi en coupe de Belgique. En effet, l'entraîneur de l'Union pourra compter sur les retours de Cameron Puertas, auteur de quinze assistes depuis le début de la saison, et de l'attaquant algérien Mohammed-Amine Amoura, de retour de la coupe d'Afrique des nations, après son élimination avec l'Algérie dès le premier tour. Buteur à seize reprises, cette saison, Amoura sera d'un grand apport pour ses camarades dans ce choc de la Jupiler League.