Nabil Bentaleb et Adam Ounas rejouent

Lille est revenu avec un point précieux de son déplacement chez Montpellier, ce dimanche, en championnat de France de Ligue1. Les deux Algériens du LOSC, Nabil Bentaleb et Adam Ounas, n'ont pas commencé la partie d'entrée. De retour de manière prématurée de la CAN, les deux internationaux algériens ont pris part à la fin de cette rencontre. Ounas a été intronisé par son entraîneur à la 76' du match. Quant à Bentaleb, il est rentré à cinq minutes de la fin pour donner plus de solidité au rideau défensif lillois dans ce duel, terminé sur un score de parité de zéro partout.

Billal Brahimi présent face au PSG

Le Paris Saint-Germain a complètement raté sa sortie, ce dimanche, en championnat de France de Ligue 1 contre le Stade Brestois. Les Parisiens qui avaient pris un net avantage de 2 buts dans ce match, ont été rejoints au score. Prêté cet hiver au Stade Brestois, l'attaquant international algérien, Billal Brahimi, a participé à ce bel exploit des Bretons au Parc des Princes. Remplaçant, l'ex- joueur d'Angers et de Nice a été incorporé en fin de rencontre. L'Algérien s'est bien illustré dans ce duel, avec une occasion qu'il a pu créer vers la fin de la partie. Un retour au premier plan de Brahimi qui lui permet de reprendre du temps de jeu, et postuler de nouveau à une place en Équipe nationale.

Mohamed-Amine Amoura de nouveau buteur

La formation de l'Union Saint-Gilloise s'est finalement contentée d'un résultat nul dans son choc contre l'Anderlecht, dimanche soir, dans un match comptant pour le championnat belge de Jupiler League. Les camarades de l'international algérien Mohamed -Amine Amoura, titulaire en la circonstance, ont été rejoints au score après avoir menés pourtant 2 buts à zéro. Le meilleur buteur algérien à l'étranger, cette saison en Europe, Amoura a inscrit le second but de son équipe dans ce duel soldé sur un score de parité

de 2 buts partout. L'ancien joueur de Lugano est arrivé à son 17e but de la saison avec son club, cette année.