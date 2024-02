Loucif rejoint Lausanne Sport

Le défenseur latéral droit de l'Équipe nationale, Haithem Loucif vient de changer de club. Après plusieurs apparitions sous les couleurs de son club, Loucif a décidé de quitter donc Yverdon Sport, pour rejoindre officiellement Lausanne Sport. Le joueur formé au Paradou AC s'est engagé avec l'actuel 11e du championnat suisse pour une durée de 6 mois sous forme de prêt avec option d'achat. Courtisé par des clubs de Ligue 1 Mobilis, à l'image du CR Belouizdad, l'ancien joueur du SCO d'Angers a choisi de rester en Europe et tentera de reprendre du temps de jeu pour frapper de nouveau aux portes de l'Équipe nationale. Haithem pourra faire sa première apparition avec son nouveau club, aujourd'hui, à l'occasion du match derby qui opposera son équipe Lausanne Sport au Satde de Lausanne.

Coupe de France

Bentaleb et Ounas éliminés

Dans un duel au sommet comptant pour les 1/16es de finale de la coupe de France, le LOSC a été battu par l'Olympique Lyonnais. Les camarades de Saïd Benrahma, absent pour ce duel en raison d'une suspension, se sont imposés sur le score de deux buts un. Alignés d'entrée par l'entraîneur Paulo Fonseca, les deux joueurs internationaux algériens de Lille, Adam Ounas et Nabil Bentaleb ont été donc éliminés prématurément de la compétition populaire en France.

Bentaleb et Ounas qui sont 4e au classement de la Ligue 1 Uber Eats, doivent donc se concentrer sur une place parmi le haut du tableau pour tenter de décrocher une position qualificative à une compétition européenne, la saison prochaine.

MLS

Bakrar buteur et passeur

Le jeune attaquant international algérien de New York City Football Club, Moncef Bakrar continue de faire parler de lui aux États-Unis d'Amérique. Lors d'un match amical de préparation, l'ancien joueur de l'Entente de Sétif a commencé la partie d'entrée, face à San José. Décisif dans ce duel soldé sur un score de parité de deux buts partout, Bakrar a marqué et délivré une passe décisive. Pour rappel, arrivé l'année dernière en MLS, Moncef s'apprête à entamer sa seconde saison en Major League Soccer. La reprise de ce championnat est prévue pour le 25 février.