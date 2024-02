Haltérophilie

Championnat d'Afrique: 3 médailles d'argent pour Touaïri

L'haltérophile algérien Farès Touaïri s'est contenté de trois médailles d'argent, mercredi, lors de la 3e journée du championnat d'Afrique d'haltérophilie (seniors), qualificatif aux Jeux olympiques 2024 de Paris, qui se poursuit à Al Ismaïlia en Égypte jusqu'au 10 février, avec la participation de 18 sélections. Engagé dans la catégorie des 89 kg, Farès Touaïri a réalisé une charge à 152kg à l'arraché, 180kg à l'épaulé-jeté et un total à 332kg. La médaille d'or de la catégorie est revenue à l'Égyptien Karim Abokahla avec 170kg (arraché), 200kg (épaulé-jeté) et 370kg au total des deux mouvements. Le Camerounais Roger Brest a pris le bronze avec une barre à130kg à l'arraché, 156kg à l'épaulé-jeté et un total à 286kg. Lors de la 1ère journée, les Algériens Akram Chakhchoukh (junior) et Nadia Katbi avaient remporté trois médailles d'or chacun, Katbi Nadia (45kg) avait soulevé la charge de 55 kg (arraché), 65 kg (épaulé-jeté), totalisant (120 kg), et le junior Akram Chakhchoukh (67 kg) a fait de même en s'adjugeant trois médailles d'or: 130 kg arraché, 150 épaulé-jeté (avec essai raté pour une charge à 160 kg), et un total à 280 kg, devant le Tunisien Salem Ayoub et le Libyen Meraadj Etabel.

Football CAN2024

Sadi assistera à la finale dimanche

Le président de la Fédération algérienne de football (FAF) Walid Sadi a pris part, vendredi à Abidjan, à la réunion de la Confédération africaine (CAF), programmée en marge de la CAN-2023 (reportée à 2024) qui se déroule en Côte d'Ivoire, a annoncé l'instance fédérale vendredi dans un communiqué. «Le président de la FAF Walid Sadi a participé, ce vendredi, à la réunion continentale initiée par le président de la CAF Patrice Motsepe à Abidjan», précise la même source. Sadi devrait assister à la finale de la 34e CAN-2023 prévue dimanche entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria, au stade olympique Alassane Ouattara d'Ébimpé (21h00, algérienne).