Athlétisme

Nouveau record pour Gouaned

Le demi-fondiste algérien, Mohamed Ali Gouaned a établi un nouveau record national du 800 mètres, avec un chrono de 1:45.36», réalisé samedi soir en France, lors du Meeting international de Liévin. L'enfant de Biskra, considéré comme l'étoile montante du demi-fond algérien, derrière Djamel Sedjati et Slimane Moula, a réalisé par la même occasion la deuxième meilleure performance mondiale de l'année. Un retour en force donc pour Gouaned, longtemps éloigné des pistes l'an dernier, à cause d'une blessure.

Belbachir

vainqueur à Lyon

L'autre coureur du demi-fond algérien, Mohamed Belbachir, a remporté l'épreuve du 800m du meeting indoor de Lyon en France, à l'issue de la finale B qui s'est disputée vendredi à la salle Stéphane Diagana. L'Algérien a franchi la ligne d'arrivée dans le temps de 1:47.36, devant le Britannique Learmonth Guy (1:47.84) et le Japonais Kaneko Mikuto (1:49.95).

Pour rappel, Mohamed Belbachir (30 ans) occupe la 37e position au classement mondial de la spécialité du 800m.

Judo: Open de Tunis Cadets

L'Algérie récolte 26 médailles

La sélection algérienne de judo (catégories, cadets), avec un total de 26 médailles (10 or, 6 argent et 10 en bronze), a remporté l'Open africain 2024, organisé vendredi dans la capitale tunisienne. La sélection algérienne s'est illustrée de fort belle manière en décrochant la première place devant les judokas tunisiens avec 19 médailles dont 4 en or. Les dix médailles d'or ont été l'oeuvre de Moudeter Salah-Eddine (-60kg), Hezil Oussama Abdelhak (-66 kg), Haimouda Abdellah-Tamime (-81 kg), Benatia Aymen (-90 kg),Hannous Salim (+90 kg) chez les garçons. Zemouli Roudjaina (-40 kg), Mekhelef Manel (-48 kg), Guerfaoui Rahma (-63 kg), Adda Dounia (-70 kg) et Benfedda Lina (+ 70 kg) ont été sacrées chez les filles.

Les judokas Adouane Mohamed-Mehdi (-50 kg), Harfouchi Youcef (-60 kg), Ensaad Necerredine (-66 kg), Bouguerri Abderrahmane (-81 kg) ont décroché la médaille d'argent chez les garçons, au même titre que Abbès Roumaïssa (-44 kg) et Brahimi Hanane (-57 kg) chez les filles.

Les médailles de bronze ont été décrochées par Addad Larbi et Hannache Zakaria (-50 kg), Benkhamou Mohamed-Bilel et Degouah Mohamed-Amine (-55 kg), Rebahi Abdallah (-60 kg), Fidjel Abdelhak (-73 kg), Haimeur Mohamed-Salah (-90 kg), Cherifi Chems Eddine (+90 kg), Amrane Ayat (-44 kg) et Belbachir Assia (-52 kg).