Futsal

L'Algérie n'ira pas à la CAN

L'équipe algérienne de futsal, bien partie pour réaliser une qualification qui leur tendait les bras, a été éliminée des éliminatoires de la CAN TotalÉnergies 2024, après avoir été battue, avant-hier à la salle de la coupole d'Alger. Malgré un méritoire résultat nul ramené au match aller (4-4), les Verts ont été défaits par la Libye lors du match retour sur le score de deux buts à un. Bien que les Verts aient réussi à prendre l'avantage dès la première minute grâce à un but de Bensaber, la Libye est revenue dans ce match en égalisant en seconde période avant de marquer le but de la victoire dans les dernières minutes de la rencontre. Malgré une expulsion dans l'équipe adverse, l'Algérie n'a pas su tirer parti de son avantage numérique. La sélection algérienne incapable de se créer de véritables occasions de scorer, n'a pas réussi à marquer le but égalisateur. Une défaite amère pour cette équipe algérienne qu'on présentait comme étant pleine d'espoir.

Entrée réussie de Belloumi

Annoncé titulaire lors du match de championnat joué par son équipe Farense contre Famalicão, l'attaquant algérien Bachir Belloumi a commencé la partie comme remplaçant. Après une première mi-temps ratée par ses camarades, l'entrée de Belloumi a contribué au retour de son club en deuxième période. Menée un but à zéro, la formation de Farense est revenue au score grâce à son international algérien qui a réussi à donner un nouveau souffle au compartiment offensif de son équipe. Un point qui permet donc aux coéquipiers de l'Algérien de remonter à la 7e place de Liga NOS (D1 Portugal).

Grand match d'Aït Nouri

En première League anglaise Wolverhampton FC a perdu, ce samedi, face à Brentfotd FC. Les Wolves qui avaient battu Chelsea récemment sur le score de trois buts à un, n'ont pas pu reproduire cette belle paroisse ce week-end. Titulaire, le défenseur latéral gauche algérien, Rayan Aït Nouri a sorti un grand match malgré la défaite de son équipe sur le score de deux buts à zéro. Aït Nouri a joué l'intégralité de la rencontre avec au bout une bonne prestation qui lui a valu une bonne note de match. En effet, le site spécialisé le plus suivi en Europe Sofascore.com lui a attribué un 8/10.