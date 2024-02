Boxe:tournoi international de Strandja

5 médailles pour l'Algérie

La sélection algérienne de boxe a décroché cinq médailles (1 argent, 4 bronze) au 75e tournoi international de Strandja disputé du 4 au 11 février à Sofia en Bulgarie, a indiqué la Fédération algérienne de la discipline (FAB). La breloque en argent a été remportée par Mohamed Makhlouf (71 kg), alors que celles en bronze sont revenues à Kamel Khennouci (48 kg), Abdennacer Benlaribi (67 kg), Abderraouf Ghazli (75 kg) et Mohamed Houmri (81 kg). Sous la conduite des entraîneurs Ahmed Dine, Abdelhani Kenzi, Noureddine Touilbini et Mohamed Allalou, les boxeurs algériens préparent le tournoi mondial olympique qui se déroulera du 1er au 12 mars prochain en Italie.

Athlétisme

Monaco Run: 5 km sur route

Nouveau record pour Amri Le jeune coureur algérien Saïd Amri a établi un nouveau record national du cinq kilomètres sur route, lors d'une course pédestre, disputée dimanche à Monaco, avec un chrono de 13 minutes et quarante secondes. Le jeune Algérien avait terminé en huitième position, sur un total de plus de 500 participants, dont Yann Schrub (France), vainqueur en 13:22. Le podium de cette course a été complété par Rabie Abdullah Dahir (Norvège), entré en deuxième position, avec un chrono de 13:24, au moment où Niels Laros (Pays-Bas) s'était contenté de la troisième place, avec un chrono de 13:26. Né le 15 juin 2003, Amri est un spécialiste du demi-fond, car outre le 5000 mètres, il court également le 1500m et le 3000m.