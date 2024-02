Um Salal remercie Delort

Parti au Qatar, il y a quelques mois pour vivre une nouvelle expérience, l'aventure de l'international algérien Andy Delort, s'est terminée plus tôt que prévu avec son club Umm Salal. Après avoir brillé en marquant plusieurs buts, Delort quitte cette équipe officiellement. C'est ce qu'un communiqué de la direction de l'actuel 7e du classement de la Qatar Stars League, a annoncé. Dans un communiqué rendu public ce lundi, Um Salal a entériné la résiliation du contrat de son buteur algérien, Delort. L'ancien buteur de l'OGC Nice qui a eu un malaise en plein match avec son club, il y a quelques jours, a affirmé à ses proches qu'il n'envisageait pas de mettre un terme à sa carrière de footballeur en raison de ses ennuis de santé, comme révélé par certains médias. Andy veut concentrer ses efforts pour bien se soigner avant de revenir plus fort et chercher un nouveau défi en France.

Atal bien accueilli en Turquie

Parti lors des derniers instants du mercato hivernal en Turquie, le défenseur international algérien, Youcef Atal, a officiellement quitter l'OGC Nice pour rejoindre la formation de Super Ligue turque d'Adana Demirspor. Le joueur formé au Paradou AC, arrivé vendredi, a commencé le travail avec son actuel club dimanche avec une première séance d'entraînement exécutée en compagnie d'autres recrues hivernales, arrivées avec lui cet hiver à l'instar du milieu de terrain international angolais Maestro. L'Algérien a été bien accueilli par ses nouveaux camarades à Demirspor.

Pioli rassure à propos de Bennacer

Dimanche soir, lors du match au sommet du championnat d'Italie de Série A, joué entre le Milan AC et Naples SSC, le milieu de terrain international algérien, Ismaël Bennacer, a éprouvé des douleurs qui l'ont contraint à céder sa place juste après l'heure de jeu. Fragilisé par cette blessure aux adducteurs contractée lors de la dernière coupe d'Afrique des nations jouée en Côte d'Ivoire, Bennacer a dû donc quitter le terrain en boitant. Finalement, il ne s'agissait que d'une fausse alerte. C'est en tout cas ce que son entraîneur au Milan AC Stefano Pioli a confié dans la presse italienne, avant- hier:«Je pense qu'il était juste fatigué, il me l'a dit à la fin de la première mi-temps. Il va bien, il revient tout de même de la coupe d'Afrique et d'une blessure qui l'avait mis loin des terrains pendant longtemps.» A notamment déclaré le coach Pioli. Une bonne nouvelle qui vient rassurer tous ses fans en Algérie et partout ailleurs.