Succession de Belmadi

Peseiro priorité de la FAF

Selon quelques indiscrétions, la FAF est sur le point d'identifier le profil du successeur de Djamel Belmadi à la tête de la barre technique des Verts. En effet, après voir dressé une short- list de 5 candidatures, l'on apprend que c'est le Portugais Carlos Queiroz qui semble tenir la corde. Seulement, aux dernières nouvelles, le président de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi aurait une préférence pour un autre sélectionneur. Il s'agit du dernier finaliste de la CAN 2023, José Peseiro. La commission ad-hoc qui aurait terminé son travail de tri des nombreux CV de candidats au poste de sélectionneur national, devrait rendre son verdict, aujourd'hui. L'ancien sélectionneur de la Suisse, Wladimir Petkovic serait aussi retenu dans la liste des entraîneurs à même de prendre en main les destinées techniques de la sélection algérienne.

Boudebouz buteur contre Al Oruba

L'ancien milieu de terrain offensif international algérien, Ryad Boudebouz, continue de faire parler de lui en Arabie saoudite. Après une saison pleine avec Al Ahli où il avait mené l'équipe de Djeddah en Ligue professionnelle, l'ancien joueur du FC Sochaux, a réussi de belles choses avec sa nouvelle formation Ohod FC. Ce mardi, Boudebouz a marqué l'unique but de son équipe, lors de la défaite face à Al Oruba sur le score de deux buts à un pour le compte de la 20e journée de la deuxième division saoudienne. À la réception d'un bon ballon au premier poteau, l'Algérien a fusillé le portier adverse, d'une belle frappe. Ryad venait de marquer son troisième but de la saison. Arrivé en provenance d'Al-Ahli de Djeddah cet été, Boudebouz est considéré comme l'un des hommes forts de l'effectif de cette formation d'Ohod Club, cette saison.

Maxime Lopez tourne le dos à l'Algérie

Dans un entretien accordé au média Le Carré, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, Maxime Lopez affirme n'avoir jamais reçu l'appel des dirigeants de la Fédération algérienne de football pour représenter son pays d'origine. Pourtant son nom a été évoqué à plusieurs reprises comme étant proche des Verts. Seulement dans cette interview, Lopez tourne le dos à l'Algérie et choisit clairement l'équipe de France. «Par rapport aux origines de ma mère, on a la possibilité de jouer pour l'équipe d'Algérie, donc mon frère a fait la Coupe du monde U17 avec l'Algérie et donc bien évidemment qu'on a cette possibilité-là. Je reçois beaucoup de messages du peuple algérien, je les remercie, car cela fait plaisir mais pour ce qui est de la fédération ou même du sélectionneur je n'ai jamais eu d'appel concret. Cela reste une très bonne sélection, j'ai énormément de respect pour cette équipe, ça reste le pays d'origine de ma mère, je ne parlerai pas mal dessus mais pour l'instant pour être honnête je suis focalisé sur l'Équipe de France».