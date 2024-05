Médaille de l'Ordre national du Mali

Mustapha Berraf décoré

Le président de l'Association des Comités nationaux olympiques d'Afrique (ACNOA), l'Algérien Mustapha Berraf, a été décoré de la médaille de «Commandeur de l'Ordre national du Mali», jeudi lors d'une cérémonie organisée à l'ambassade du Mali à Alger.

La médaille a été remise à Mustapha Berraf par l'ambassadeur du Mali en Algérie, Mahamane Amadou Maiga, en présence du secrétaire général du Comité olympique et sportif algérien (COA), Kheireddine Barbari et des membres du bureau exécutif du COA. «C'est un grand honneur de remettre la médaille de Commandeur de l'Ordre national du Mali, une distinction qui intervient au moment où Mustapha Berraf est engagé dans une série de réformes et dans plusieurs chantiers destinés à donner un souffle nouveau au sport et à l'Olympisme africains», a déclaré l'ambassadeur du Mali. Ce dernier a tenu à remercier, au nom du gouvernement et du peuple maliens, l'État algérien, à sa tête le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour les «grands efforts consentis envers la jeunesse algérienne et africaine».

Jeux olympiques 2024

Barbari désigné chef de la délégation algérienne

Le secrétaire général du Comité olympique et sportif algérien (COA), Kheireddine Barbari, a été désigné chef de la délégation sportive algérienne pour les Jeux olympiques Paris 2024, prévus du 26 juillet au 11 août en France, a indiqué vendredi l'instance sur ses réseaux sociaux. «Le comité exécutif du Comité olympique et sportif algérien (COA), réuni jeudi sous la présidence de Abderrahmane Hammad a désigné Kheireddine Barbari, pour conduire la délégation algérienne aux Jeux olympiques de Paris», a souligné le communiqué de l'instance olympique. Par ailleurs, le COA a tenu, hier (10h00) à Alger, son assemblée générale ordinaire consacrée à l'adoption des différents rapports de l'exercice 2023, à savoir les bilans moral et financier, ainsi que le rapport du commissaire aux comptes. Les membres statutaires ont eu à étudier pour approbation le plan d'action-2024 et le budget prévisionnel pour la même année, ainsi que d'autres points inscrits à l'ordre du jour de l'AG, pour terminer avec les amendements des statuts et règlement intérieur du COA.