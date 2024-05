Championnat du monde 2024 de Para-athlétisme

Baka et Bouchref décrochent le bronze

Mardi lors des finales de leurs spécialités respectives, comptant pour la 5e journée des 11es Championnats du monde de para-athlétisme qu'abritent la ville de Kobe au Japon du 17 au 25 mai 2024, les athlètes Abdellatif Baka (1500m) et Nadjet Bouchref (Club F51) ont offert chacun une médaille de bronze à l'Algérie. Lancé en finale de l'épreuve du 1 500m, classe T12/13, Abdellatif Baka a fait une belle course, s'adjugeant au finish la 3e place du podium mondial en 3:51.78 (sa meilleure performance de la saison). Il a été devancé par le Tunisien Rouay Jebabli (T12) en 3:51.77 et le vainqueur de la course, l'athlète Anton Kuliatin (T12) qui a couru sous une bannière neutre, réalisant le chrono de 3:51.39. L'autre Algérien engagé dans cette course Abdelhadi Boudraâ (T12), s'est contenté d'une 9e position avec 3:59.40.

Pour sa part, la lanceuse Nadjet Bouarech a remporté la médaille de bronze au Club F51, la première mondiale de sa carrière, avec un jet à 12,70m, derrière les deux Indiennes, Ekta Bhyan (20,

12 m) et Kashish Lakra (14,56 m). De son côté, Hamdi Sofiane s'est qualifié aux temps, pour la finale du 400m (T37), en se classant 4e de sa série qu'il a couru en 56.32 (son meilleur chrono de la saison). Les trois premières places de la série sont revenues respectivement, au Tunisien Tissaoui Amen Allah (54.79) au recordman du monde en 49.34, Andrei Vdovin (sous bannière neutre) en 55.27 et le Polonais Michal Kotkowski (55.35).



Équipe nationale (U20)

Les Verts à pied d'oeuvre à Abidjan

La sélection nationale des moins de 20 ans (U20) est à pied d'oeuvre à Abidjan depuis mardi matin, en vue de la double confrontation amicale contre son homologue ivoirienne, a annoncé la Fédération algérienne de football (FAF). L'équipe algérienne a pris le vol régulier Alger- Abidjan de l'aéroport international Houari Boumediene dans la soirée du lundi 20 mai 2024 pour rejoindre Abidjan aux premières heures de la matinée du mardi 21 mai, indique un communiqué de l'instance fédérale publié sur son site officiel. Pour leur premier jour à Abidjan, le mardi 21 mai 2024, les Verts ont effectué deux séances d'entraînement: la première s'est déroulée à 10h00 dans la salle de musculation et la seconde se tiendra à 18h00.