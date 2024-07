Boxe

La malchanceuse Hadjila Khelif

Les boxeurs algériens Hadjila Khelif (60 kg) et Jugurtha Aït Bekka (63,5 kg) ont effectué leurs grands débuts aux Jeux olympiques Paris 2024, hier, à l'occasion de la troisième journée. Tout comme ses compatriotes de l'escrime qui étaient inscrits dans le tableau 64 de sabre féminin et de fleuret masculin, Hadjila Khelif

(60 kg), a quitté ces Olympiades dès le premier tour. Khelif qui affrontait la Serbe Natalia Shardina pour une place en quarts de finale, a été certes massacrée par les arbitres qui ne comptaient jamais ses points marqués dans ce combat où on n'avait pas l'impression, que l'Algérienne était vraiment dominée. Ceci dit, la Serbe Shardina a finalement remporté cette rencontre sur le score sans appel de 5 points à 0.

Quant à Jugurtha Aït Bekka (63,5 kg), il était confronté au Cubain Erislandy Alvarez Borges, à l'heure où nous mettions sous presse.



Aviron (Skiff dames)

Nihad Benchadli qualifiée en finale

Engagée dans deux épreuves de l'aviron, l'Algérienne Nihad Benchadli s'est qualifiée à la finale E des épreuves d'aviron (Skiff dames individuel) des Jeux olympiques de Paris 2024, en terminant à la première avec un temps de 8:34.67, hier au stade nautique olympique de Vaires-sur-Marne. Engagée dans la deuxième série des demi-finales E, l'Algérienne de 22 ans a terminé à la première place devant l'Ougandaise Noble Kathleen (8:38.70) et Gonzalez Jarquin Evidelia du Nicaragua (8:43.78). Les trois premières se qualifieront à la finale E prévue vendredi pour déterminer le classement de la 30e à la 35e place. De son côté, Sid Ali Boudina s'était qualifié aux quarts de finale des épreuves d'aviron (Skiff messieurs individuel), en terminant à la première place de la 3e série des repêchages avec un temps de 7:10.23. L'Algérien dont c'est la troisième participation à un rendez-vous olympique après ceux de Rio (Brésil) et Tokyo (Japon), disputera les quarts de finale ce mardi.