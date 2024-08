Nice

Boudaoui buteur en amical

L'OGC Nice a battu en match amical de préparation d'avant- saison, la formation de Liefering sur le score de trois buts à zéro. Titulaire, le milieu international algérien Hicham Boudaoui, a participé à cette large victoire des Niçois. Le joueur formé au Paradou a même marqué le troisième et dernier but de son équipe dans cette rencontre. Boudaoui, auteur d'un bel appel de balle en profondeur, reçoit le ballon dans la surface et sort une magnifique pichenette pour battre le gardien adverse, laissé pantois sur cette action. Courtisé par des clubs anglais de Premier League, l'avenir de l'international algérien en Côte d'Azur est toujours incertain. Selon quelques informations, les Aiglons pourraient bien perdre leur métronome au milieu de terrain, lors du mercato estival.





Algérie-Guinée équatoriale

Un trio béninois désigné

La Confédération africaine de football (CAF) a désigné les arbitres qui devraient officier le premier match de l'Algérie dans ces éliminatoires CAN 2025 face à la Guinée équatoriale. Cette rencontre qui devrait se jouer au stade Miloud Hadefi d'Oran le 5 septembre prochain, sera dirigée par l'arbitre béninois, Djindo Louis Houngnandande, qui dirigera ce match. Il sera assisté de ses compatriotes Eric Aymar Ulrich Ayimavo et Koudougbo Augustin Kougbemede. Le quatrième arbitre est béninois aussi, il s'agit d'Issa Mouhammed.





Ligue 1

Lille s'offre Aïssa Mandi

Annoncé en Arabie saoudite, l'international algérien, Aïssa Mandi, serait plutôt proche d'un retour en Ligue 1 française et d'un transfert à Lille. Courtisé par al Khouloud FC, l'ancien joueur du Bétis Séville, est en contacts avancés avec Lille. Après plusieurs années passées en Liga espagnole, le joueur formé au Stade de Reims, est attendu au LOSC dans les prochaines heures, révèlent plusieurs sites français proches du club du nord de la France. Le défenseur central de l'Équipe nationale devait passer hier sa visite médicale en France avant de signer un contrat de 2 ans, c'est-à-dire qu'il sera lié à Lille jusqu'au mois de juin 2026.

Égypte

Kendouci buteur face à ses ex

Dans un match de championnat d'Égypte, la formation de Ceramica, où évolue le milieu de terrain international algérien Ahmed Kendouci. Prêté par Al Ahly, l'ancien joueur de Sétif a été d'ailleurs l'auteur de l'unique but de son équipe dans ce duel joué au Cairo International Stadium face à son ancien club. Bien trouvé dans la surface adverse, l'Algérien a réussi à marquer son 8e but de la saison sous ses nouvelles couleurs. C'est aussi son deuxième face à ses ex après le but qu'il avait inscrit lors du match aller contre son ancien club en novembre passé.