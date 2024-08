Amical

Mahrez ouvre son compteur à buts

Pour son premier match amical disputé avant-hier en Autriche où Al Ahli de Djeddah est en stage bloqué cet été, l'attaquant international algérien, Riyad Mahrez, a inscrit un joli but contre la formation d' Al Riadh, dans ce duel remporté deux buts à zéro par ses coéquipiers.

Le capitaine d'équipe des Verts qui revient petit à petit à sa forme optimale en cette période de préparation d'avant- saison, a réussi à marquer une réalisation pleine d'opportunités. Riyad qui a hérité d'un bon ballon de l'un de ses camarades, a lobé le gardien adverse d'une belle frappe enroulée de l'intérieur du pied gauche. L'Algérien a, par la suite, réussi à tromper la vigilance du portier d'Al Riadh une seconde fois mais l'arbitre de la rencontre l' a refusé pour une position d'hors-jeu. C'est le premier but inscrit par Riyad Mahrez en cette période de pré-saison.



Allemagne

Chaïbi double passeur en amical

L'international algérien Farès Chaïbi est en superbe en forme en cette période de préparation. Après s'être bien illustré lors des rencontres amicales jouées aux USA, l'ancien sociétaire du Toulouse FC a délivré deux passes décisives avant-hier en match amical qui avait opposé son équipe l'Eintracht Frankfurt et Louisville City.

Aligné d'entrée dans cette rencontre, Chaïbi s'est fortement distingué dans ce match amical de pré-saison, gagné par l'Eintracht sur le score sans appel de quatre buts à zéro. Le milieu de terrain de l'Équipe nationale a délivré 2 passes décisives dans ce duel. La première sur corner à la 47' qui a permis à ses camarades de marquer le deuxième but et la seconde, est intervenue à la 49', sur un centre bien enveloppé qui a trouvé la tête de l'un de ses camarades. Remplacé à la 75', Chaibi marche fort comme l'attestent bien ses 5 buts inscrits et ses 3 passes décisives, délivrées en 5 matchs joués.

Ligue des Champions

Benzia buteur et se qualifie pour le 3e tour

Engagée en tours préliminaires de qualification à la Ligue des Champions, la formation de Qarabag a réussi à se qualifier au troisième tour de cette prestigieuse compétition européenne, après avoir battu le FC Lincoln sur le score net et sans bavure de cinq buts à zéro.

Le club où évolue l'attaquant international algérien, Yassine Benzia avait remporté la première manche sur le score de deux buts à zéro avec, notamment une passe décisive de Benzia. L'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais a récidivé, ce mardi, contre ce même adversaire en inscrivant le quatrième but de cette rencontre. L'Algérien courtisé au Qatar et en Arabie saoudite, veut continuer l'aventure avec Qarabag avec l'espoir de se qualifier en phase des poules de la Ligue des Champions.